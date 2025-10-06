बिहार चुनाव: 'बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा', BJP के मंत्री कृष्णनंदन पासवान का बड़ा बयान

एक तरफ आज (सोमवार) बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी तो दूसरी ओर प्रदेश में बुर्का को लेकर विवाद शुरू हो गया है. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग की बैठक में सवाल उठाया था कि बुर्का में आने वाले वोटर्स का चेहरा मिलाया जाए. अब इस पर बीजेपी के विधायक और नीतीश सरकार के मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने बड़ा बयान दिया है.

गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा, "प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव आयोग की मीटिंग में बैठे थे. हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि चेहरा से मिलान कराकर और वोटिंग कराइए. अगर ऐसा नहीं होता है तो बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा." गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने मोतिहारी में ये बयान दिया है. वे पत्रकारों से बात कर रहे थे. उनके बयान के बाद सियासत तेज हो गई है.

दिलीप जायसवाल ने क्या कहा था?

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पूरे मसले पर ये कहा था, "जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान कराया जाए ताकि सही मतदाता को वोट करने का अधिकार मिल सके." हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से इसको लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

बता दें कि आज (सोमवार) बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है. निर्वाचन आयोग शाम चार बजे संवाददाता सम्मेलन करेगा. बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. चुनाव के बीच बुर्का और घूंघट को लेकर हो रही बयानबाजी से नया विवाद शुरू हो सकता है. देखना होगा कि विपक्षी दलों की ओर से इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है. बिहार में चुनाव होना है तो इस तरह की बयानबाजी अभी होती रहेगी.

