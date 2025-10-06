2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर? BJP नेताओं से मिलीं, कहा- 'जो लोग बिहार…'

बिहार को लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को लेकर चर्चा है कि वे 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं. यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की है. इस मुलाकात के दौरान उनके पिता भी साथ में थे. विनोद तावड़े और नित्यानंद राय के साथ जब से उनकी तस्वीर सामने आई है चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.

विनोद तावड़े ने बीते रविवार (05 अक्टूबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल से तस्वीरें शेयर कर लिखा है, "वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं. आज गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय जी और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें. बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं!"

विनोद तावड़े के इस पोस्ट से संकेत मिल रहा है कि वे (मैथिली) चुनाव लड़ सकती हैं. मैथिली ठाकुर ने भी एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है, "जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूर दृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है. हृदय से सम्मानित और आभारी हूं. श्री नित्यानंद राय जी एवं श्री विनोद श्रीधर तावड़े जी."

कौन हैं मैथिली ठाकुर?

मैथिली ठाकुर मधुबनी के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं. वे इस साल (2025) जुलाई में 25 साल की हो गई हैं. बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार का 'स्टेट आइकॉन' भी नियुक्त किया गया था. भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था.

बिहार के मधुबनी जिले में जन्मीं मैथिली ठाकुर अपने दो भाइयों के साथ लोक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हारमोनियम और तबला में अपने दादा और पिता द्वारा प्रशिक्षित की गई हैं. मैथिली ठाकुर ने मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में बिहार के पारंपरिक लोकगीतों का गायन किया है. वे इंडियन आइडल, सारेगामा सहित कई रिएलिटी शो में भाग ले चुकी हैं. उनका यूट्यूब चैनल भी है. उनके दोनों भाइयों का भी चैनल है.