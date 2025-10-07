भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए दो चरण में चुनाव होंगे. पहले चरण में 6 नवंबर जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा. राज्य की 24 सीटों पर सभी की नजर है. इसमें से 12 पर पहले और अन्य 12 पर दूसरे चरण में मतदान होगा.

पहले चरण में कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा. इनमें से कई सीटें राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. नीचे पहले चरण की कुछ प्रमुख सीटों, और उनके वर्तमान विधायकों और पार्टियों के नाम दिए गए हैं;

राघोपुर - राष्ट्रीय जनता दल (राजद) - तेजस्वी प्रसाद यादव बेगूसराय - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - कुंदन कुमार खगड़िया - कांग्रेस - छत्रपति यादव उजियारपुर - राष्ट्रीय जनता दल (राजद) - आलोक कुमार मेहता लखीसराय - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - विजय कुमार सिन्हा हिलसा - जनता दल (यूनाइटेड) - कृष्णमुरारी शरण नालंदा - जनता दल (यूनाइटेड) - श्रवण कुमार बाढ़ - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - ज्ञानेंद्र कुमार सिंह पटना साहिब - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - नंद किशोर यादव आरा - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - अमरेन्द्र प्रताप सिंह शाहपुर - राष्ट्रीय जनता दल (राजद) - राहुल तिवारी बक्सर - कांग्रेस - संजय कुमार तिवारी

पहले चरण के मतदान में इन सीटों पर मुकाबला खासा दिलचस्प रहने की उम्मीद है, क्योंकि इनमें से कई सीटों पर राज्य के प्रमुख नेताओं और मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है.

वहीं दूसरे चरण में राज्य की 122 विधानसभा सीट पर मतदान होगा, जिनमें कई राजनीतिक रूप से अहम सीट शामिल हैं.

निम्नलिखित कुछ प्रमुख सीट और उनके मौजूदा विधायक इस प्रकार हैं:

1-वाल्मीकिनगर: जनता दल यूनाइटेड (जदयू)- धीरेंद्र प्रताप सिंह

2-करगहर: कांग्रेस- संतोष कुमार मिश्रा

3-करकट: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)- मार्क्सवादी-लेनिनवादी (लिबरेशन)- अरुण सिंह

4-बेतिया: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-रेणु देवी

5-मोतिहारी: भाजपा- प्रमोद कुमार

6-इमामगंज: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)-दीपा कुमारी

7-सीतामढ़ी: भाजपा- मिथिलेश कुमार

8-मधुबनी: राष्ट्रीय जनता दल (राजद)- समीर कुमार महासेठ

9-झंझारपुर: भाजपा-नितीश मिश्रा

10-अररिया: कांग्रेस- अबिदुर रहमान

11-किशनगंज: कांग्रेस-इजहारुल हुसैन

12-पूर्णिया: भाजपा- विजय कुमार खेमका