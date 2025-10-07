हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Elections 2025: बिहार की इन 24 सीटों पर सबकी नजर, RJD, JDU, BJP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर

Bihar Elections 2025: बिहार की इन 24 सीटों पर सबकी नजर, RJD, JDU, BJP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर

Bihar Elections 2025: बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होना है जिसमें 12 सीटों पर सबकी नजर रहेगी. इन 12 सीटों में से एक सीट पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए दो चरण में चुनाव होंगे. पहले चरण में 6 नवंबर जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा. राज्य की 24 सीटों पर सभी की नजर है. इसमें से 12 पर पहले और अन्य 12 पर दूसरे चरण में मतदान होगा.

पहले चरण में कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा. इनमें से कई सीटें राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. नीचे पहले चरण की कुछ प्रमुख सीटों, और उनके वर्तमान विधायकों और पार्टियों के नाम दिए गए हैं;

  1. राघोपुर - राष्ट्रीय जनता दल (राजद) - तेजस्वी प्रसाद यादव
  2. बेगूसराय - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - कुंदन कुमार
  3. खगड़िया - कांग्रेस - छत्रपति यादव
  4. उजियारपुर - राष्ट्रीय जनता दल (राजद) - आलोक कुमार मेहता
  5. लखीसराय - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - विजय कुमार सिन्हा
  6. हिलसा - जनता दल (यूनाइटेड) - कृष्णमुरारी शरण
  7. नालंदा - जनता दल (यूनाइटेड) - श्रवण कुमार
  8. बाढ़ - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - ज्ञानेंद्र कुमार सिंह
  9. पटना साहिब - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - नंद किशोर यादव
  10. आरा - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - अमरेन्द्र प्रताप सिंह
  11. शाहपुर - राष्ट्रीय जनता दल (राजद) - राहुल तिवारी
  12. बक्सर - कांग्रेस - संजय कुमार तिवारी

पहले चरण के मतदान में इन सीटों पर मुकाबला खासा दिलचस्प रहने की उम्मीद है, क्योंकि इनमें से कई सीटों पर राज्य के प्रमुख नेताओं और मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है.

वहीं दूसरे चरण में राज्य की 122 विधानसभा सीट पर मतदान होगा, जिनमें कई राजनीतिक रूप से अहम सीट शामिल हैं.

निम्नलिखित कुछ प्रमुख सीट और उनके मौजूदा विधायक इस प्रकार हैं:

1-वाल्मीकिनगर: जनता दल यूनाइटेड (जदयू)- धीरेंद्र प्रताप सिंह

2-करगहर: कांग्रेस- संतोष कुमार मिश्रा

3-करकट: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)- मार्क्सवादी-लेनिनवादी (लिबरेशन)- अरुण सिंह

4-बेतिया: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-रेणु देवी

5-मोतिहारी: भाजपा- प्रमोद कुमार

6-इमामगंज: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)-दीपा कुमारी

7-सीतामढ़ी: भाजपा- मिथिलेश कुमार

8-मधुबनी: राष्ट्रीय जनता दल (राजद)- समीर कुमार महासेठ

9-झंझारपुर: भाजपा-नितीश मिश्रा

10-अररिया: कांग्रेस- अबिदुर रहमान

11-किशनगंज: कांग्रेस-इजहारुल हुसैन

12-पूर्णिया: भाजपा- विजय कुमार खेमका

Published at : 07 Oct 2025 11:02 AM (IST)
Tags :
Congress JDU BJP BIhar Politics RJD BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Greater Noida Fire: गत्ता बनाने वाली Factory में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News
Greater Noida Factory Fire: ग्रेटर Noida में भीषण आग, लाखों का सामान राख
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
टेलीविजन
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
ट्रेंडिंग
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget