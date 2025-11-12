हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Exit Poll Result: पप्पू यादव का नीतीश कुमार को संदेश... BJP आपकी पीठ में खंजर घोंप देगी, घर वापसी करिए

Bihar Exit Poll Result: पप्पू यादव का नीतीश कुमार को संदेश... BJP आपकी पीठ में खंजर घोंप देगी, घर वापसी करिए

Bihar Exit Poll 2025: पप्पू यादव ने एग्जिट पोल को गलत बताते हुए नीतीश कुमार से महागठबंधन में लौटने की अपील की. कहा कि बीजेपी धोखा देगी और यहां राहुल गांधी के रहते कोई साजिश नहीं होगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की सियासत में एग्जिट पोल के बाद नेताओं के बयान तेज हो गए हैं. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है और एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.

पप्पू यादव ने एएनआई से बातचीत में कहा कि एग्जिट पोल कब सही रहा है? वोटिंग खत्म होते ही शाम पांच बजे नतीजे दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि 65 प्रतिशत महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया. यह सब आंकड़ेबाजी है, असल फैसला तो चुनाव आयोग करेगा कि किसे जनता ने चुना है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर बार एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, तो फिर इस बार उन पर भरोसा क्यों किया जा रहा है.

बीजेपी नीतीश कुमार की पीठ में खंजर घोंप देगी- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को सीधा संदेश देते हुए कहा कि नीतीश कुमार आपका घर महागठबंधन है. बीजेपी आपकी पीठ में खंजर घोंप देगी. आपकी पार्टी जेडीयू में जो लोग विभीषण हैं, वो आपको कब धोखा दे देंगे, यह आपको भी मालूम नहीं है. इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घर यानी महागठबंधन में वापस आइए.

बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार का किया इस्तेमाल- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने आगे कहा कि राहुल गांधी के रहते महागठबंधन में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो सकती. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया और हर बार उन्हें कमजोर करने की कोशिश की. अब समय आ गया है कि नीतीश सम्मानजनक तरीके से लौटें और बिहार को फिर से सही दिशा में आगे बढ़ाएं.

महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वोट दे चुके लोग- यादव

निर्दलीय सांसद ने यह भी कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बार के नतीजे एनडीए को चौंका देंगे. उनके अनुसार, ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी मतदाता तक महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वोट दे चुके हैं.

पप्पू यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है. एक ओर जहां महागठबंधन में नीतीश कुमार की संभावित 'घर वापसी' की चर्चा तेज हो गई है, वहीं एनडीए खेमे में इस बयान को लेकर हलचल है. अब नजरें 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हैं, जो तय करेंगे कि पप्पू यादव की भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है.

Published at : 12 Nov 2025 07:51 AM (IST)
Tags :
Exit Poll Pappu Yadav Grand Alliance BJP Nitish Kumar Bihar Election 2025
बॉलीवुड
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर,जानें- कैसी है अब तबीयत?
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
आईपीएल
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
10/11...बारूदी अटैक की इनसाइड स्टोरी
Delhi Red Fort Blast: घटनास्थल से FSL ​की टीम को मिले जिंदा कारतूस- सूत्र | Bomb Blast
Bihar Exit Poll 2025: बिहार में नीतीश कुमार की फिर से हो रही है वापसी? | Janhit With Chitra
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने!
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड EXPOSED? | Bomb Blast
