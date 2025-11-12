बिहार की सियासत में एग्जिट पोल के बाद नेताओं के बयान तेज हो गए हैं. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है और एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.

पप्पू यादव ने एएनआई से बातचीत में कहा कि एग्जिट पोल कब सही रहा है? वोटिंग खत्म होते ही शाम पांच बजे नतीजे दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि 65 प्रतिशत महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया. यह सब आंकड़ेबाजी है, असल फैसला तो चुनाव आयोग करेगा कि किसे जनता ने चुना है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर बार एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, तो फिर इस बार उन पर भरोसा क्यों किया जा रहा है.

बीजेपी नीतीश कुमार की पीठ में खंजर घोंप देगी- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को सीधा संदेश देते हुए कहा कि नीतीश कुमार आपका घर महागठबंधन है. बीजेपी आपकी पीठ में खंजर घोंप देगी. आपकी पार्टी जेडीयू में जो लोग विभीषण हैं, वो आपको कब धोखा दे देंगे, यह आपको भी मालूम नहीं है. इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घर यानी महागठबंधन में वापस आइए.

बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार का किया इस्तेमाल- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने आगे कहा कि राहुल गांधी के रहते महागठबंधन में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो सकती. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया और हर बार उन्हें कमजोर करने की कोशिश की. अब समय आ गया है कि नीतीश सम्मानजनक तरीके से लौटें और बिहार को फिर से सही दिशा में आगे बढ़ाएं.

महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वोट दे चुके लोग- यादव

निर्दलीय सांसद ने यह भी कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बार के नतीजे एनडीए को चौंका देंगे. उनके अनुसार, ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी मतदाता तक महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वोट दे चुके हैं.

पप्पू यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है. एक ओर जहां महागठबंधन में नीतीश कुमार की संभावित 'घर वापसी' की चर्चा तेज हो गई है, वहीं एनडीए खेमे में इस बयान को लेकर हलचल है. अब नजरें 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हैं, जो तय करेंगे कि पप्पू यादव की भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है.

ये भी पढ़िए - Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'