बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Bihar Elections Results 2025: नीतीश कुमार के गृह जिले में कौन आगे कौन पीछे? सभी सीटों का रुझान आया

Bihar Elections Results 2025: नीतीश कुमार के गृह जिले में कौन आगे कौन पीछे? सभी सीटों का रुझान आया

Bihar Elections Results 2025: नालंदा में सभी सात सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं. रुझान एनडीए के लिए गदगद करने वाला है. सात सीटों में जेडीयू 6 और एक पर बीजेपी लड़ रही है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के दो चरण में हुए मतदान के बाद शुरुआती रुझान आने लगे हैं. शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) की सुबह मतगणना शुरू हुई तो रुझानों में महागठबंधन को करारा झटका लगा. मतगणना के कुछ ही देर में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया. बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की करें तो यहां भी एनडीए का जलवा दिखा है. 

एक नजर में देखिए नालंदा की सीटों का रुझान

  • राजगीर- कौशल किशोर, जदयू, 300 वोटों से आगे
  • नालंदा- श्रवण कुमार, जदयू, 3456 मतों से आगे
  • बिहार शरीफ- डॉ. सुनील कुमार, भाजपा, 2825 वोटों से आगे
  • हरनौत- हरिनारायण सिंह, जदयू, 2933 वोटों से आगे
  • अस्थावां- डॉ. जितेंद्र कुमार, जदयू, 6072 वोट से आगे
  • हिलसा- कृष्ण मुरारी शरण, जदयू से आगे
  • इस्लामपुर- रुहेल रंजन, जदयू, 128 वोटों से आगे

नवादा में सीटों का हाल क्या है?

  • नवादा- NDA+ (JDU) विभा देवी, आगे
  • गोविंदपुर- NDA+ (BJP) विनीता मेहता, आगे
  • वारिसलीगंज- NDA+ (BJP) अरुणा देवी, आगे
  • हिसुआ- NDA+ (BJP) अनिल सिंह, आगे
  • रजौली- RJD+ (RJD) पिंकी भारती, आगे

संजय झा ने कहा- काम पर जनता का विश्वास

चुनावी नतीजों के रुझानों के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने महागठबंधन के सीएम चेहरे और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, '...जनता तय करेगी किसे सत्ता में बैठाना है आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे. ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है. आप विश्लेषण कीजिए क्या कमी रह गई और इस तरह की स्थिति आपकी क्यों हो गई है… 20 साल से सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार की जनता में बढ़ती ही जा रही है. इसका मतलब उन्होंने जो काम किया है लोगों को उस पर विश्वास है....उनको बिहारी पंतों ने समर्थन दिया है.

Published at : 14 Nov 2025 10:37 AM (IST)
Tags :
Nalanda Bihar Election Result Live Nitish Kumar Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
Embed widget