बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के दो चरण में हुए मतदान के बाद शुरुआती रुझान आने लगे हैं. शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) की सुबह मतगणना शुरू हुई तो रुझानों में महागठबंधन को करारा झटका लगा. मतगणना के कुछ ही देर में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया. बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की करें तो यहां भी एनडीए का जलवा दिखा है.

एक नजर में देखिए नालंदा की सीटों का रुझान

राजगीर- कौशल किशोर, जदयू, 300 वोटों से आगे

नालंदा- श्रवण कुमार, जदयू, 3456 मतों से आगे

बिहार शरीफ- डॉ. सुनील कुमार, भाजपा, 2825 वोटों से आगे

हरनौत- हरिनारायण सिंह, जदयू, 2933 वोटों से आगे

अस्थावां- डॉ. जितेंद्र कुमार, जदयू, 6072 वोट से आगे

हिलसा- कृष्ण मुरारी शरण, जदयू से आगे

इस्लामपुर- रुहेल रंजन, जदयू, 128 वोटों से आगे

नवादा में सीटों का हाल क्या है?

नवादा- NDA+ (JDU) विभा देवी, आगे

गोविंदपुर- NDA+ (BJP) विनीता मेहता, आगे

वारिसलीगंज- NDA+ (BJP) अरुणा देवी, आगे

हिसुआ- NDA+ (BJP) अनिल सिंह, आगे

रजौली- RJD+ (RJD) पिंकी भारती, आगे

संजय झा ने कहा- काम पर जनता का विश्वास

चुनावी नतीजों के रुझानों के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने महागठबंधन के सीएम चेहरे और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, '...जनता तय करेगी किसे सत्ता में बैठाना है आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे. ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है. आप विश्लेषण कीजिए क्या कमी रह गई और इस तरह की स्थिति आपकी क्यों हो गई है… 20 साल से सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार की जनता में बढ़ती ही जा रही है. इसका मतलब उन्होंने जो काम किया है लोगों को उस पर विश्वास है....उनको बिहारी पंतों ने समर्थन दिया है.

