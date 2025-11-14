(Source: ECI | ABP NEWS)
Khagaria Election Result: खगड़िया जिले की चारों सीटों पर NDA का ‘क्लीन स्वीप’, महागठबंधन की करारी हार
Khagaria Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खगड़िया जिले में NDA ने क्लीन स्वीप किया है. लोजपा (राम विलास) ने एक और जेडीयू ने तीन सीटें जीतीं हैं. जानिए नतीजे.
Khagaria Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और खगड़िया जिले की चारों विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ‘क्लीन स्वीप’ किया है. लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) और जनता दल (यूनाइटेड) ने जिले की सभी सीटें जीत ली हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस (INC) को करारी हार का सामना करना पड़ा है. 2020 में महागठबंधन के कब्जे वाली दो प्रमुख सीटों को NDA ने इस बार बड़े अंतर से छीन लिया है.
2025 में बड़े अंतर से NDA की जीत
साल 2025 के चुनाव परिणामों में जीत का अंतर काफी विशाल रहा, जो एनडीए के पक्ष में एकतरफा जनादेश को दर्शाता है.
परबत्ता सीट पर लोजपा (राम विलास) के बाबूलाल शौर्या 1,18,677 वोट पाकर जीते हैं. उन्होंने RJD के डॉक्टर संजीव कुमार को 34,039 वोटों के बड़े अंतर से हराया है.
बेलदौर सीट पर जेडीयू के पन्ना लाल सिंह पटेल ने 1,06,262 वोट पाकर जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस के मिथिलेश कुमार निषाद को 35,175 वोटों के भारी अंतर से हराया है.
अलौली (SC) सीट पर जेडीयू के राम चंद्र सदा ने जीत दर्ज की, जिन्होंने RJD के रामबृक्ष सदा को 35,732 वोटों के सबसे बड़े अंतर से हराया.
खगड़िया सीट पर जेडीयू के बबलू कुमार ने 93,988 वोट पाकर जीत हासिल की . उन्होंने कांग्रेस के चंदन कुमार उर्फ डॉक्टर चंदन यादव को 23,415 वोटों से हराया है.
2020 के नतीजों में महत्वपूर्ण बदलाव
परबत्ता सीट पर 2020 में जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार 77,226 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने RJD के दिगंबर प्रसाद तिवारी को केवल 951 वोटों के मामूली अंतर से हराया था. 2025 में डॉक्टर संजीव कुमार RJD के टिकट पर चुनाव लड़े और लोजपा (राम विलास) से हार गए.
बेलदौर सीट पर 2020 में जेडीयू के पन्ना लाल सिंह 56,541 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने कांग्रेस के चंदन कुमार को 5,108 वोटों से हराया था. 2025 में जेडीयू ने न सिर्फ सीट बरकरार रखी, बल्कि जीत का अंतर भी 35 हजार से ज्यादा कर लिया.
अलौली (SC) सीट पर 2020 में RJD के रामवृक्ष सदा 47,183 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने जेडीयू की साधना देवी को 2,773 वोटों से हराया था. 2025 में जेडीयू ने यह सीट RJD से छीन ली.
खगड़िया सीट पर 2020 में कांग्रेस के छत्रपति यादव 46,980 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने जेडीयू की पूनम देवी यादव को 3,000 वोटों के अंतर से हराया था. 2025 में जेडीयू ने यह सीट कांग्रेस से वापस छीन ली.
