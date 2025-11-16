बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की JDU की बंपर जीत के पीछे इस चेहरे का हाथ, जानें कौन हैं ये शख्स?
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू (JDU) ने शानदार प्रदर्शन किया.
बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू समेत एनडीए के अन्य घटक दलों ने शानदार प्रदर्शन किया. इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी JDU को सबसे ज्यादा 42 सीटों का फायदा हुआ है. प्रदेश में नए नई सरकार के गठन की कवायद भी शुरू हो गई है, साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने के पूरे आसार हैं. जेडीयू की ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के पीछे कई चेहरे हैं, इनमें एक नाम अरुणोदय प्रकाश का है. जेडीयू आज जिस बेहतर स्थिति में है, उसमें अरुणोदय की टीम की रात-दिन की मेहनत भी शामिल है.
अरुणोदय प्रकाश की टीम ने जेडीयू की जीत के लिए अनगिनत घंटे देकर, रातों की नींद हराम करते हुए काम किया. कई अभियान, डेटा विश्लेषण, माइक्रो टारगेटिंग समेत अन्य बातों पर फोकस करते हुए टीम ने कड़ी मेहनत की. चुनाव परिणाम आने के बाद जब नीतीश कुमार की पार्टी की जीत का आंकड़ा 85 सीट तक पहुंचा तो इससे अरुणोदय की टीम भी गौरवान्वित हो गई.
कौन हैं अरुणोदय प्रकाश?
अरुणोदय प्रकाश को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से विधानसभा चुनाव के प्रचार का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी दी गई थी. वो केएमसी दिल्ली के पढ़े हैं. आईआईएमसी से पत्रकारिता किया है. इसके साथ ही डीडी न्यूज, एबीपी न्यूज, समेत कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है. दिल्ली सरकार में सलाहकार भी रह चुके हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें?
बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए गए. एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत हासिल की. बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसे 89 सीटों पर जीत मिली. वहीं जेडीयू के खाते में 85 सीटें गईं. 2020 के चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें ही मिली थीं. इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (रामविलास) को 19 सीटों पर सफलता मिली. वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलम के हिस्से में 4 सीटें गईं जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के खाते में 5 सीटें गईं. दूसरी तरफ महागठबंधन को महज 35 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है.
