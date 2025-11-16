हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव में पहले बहस… फिर 'महाभारत', पढ़िए अंदर क्या कुछ हुआ

रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव में पहले बहस… फिर 'महाभारत', पढ़िए अंदर क्या कुछ हुआ

Rohini Acharya News: रोहिणी आचार्य का तेजस्वी पर यह आरोप है कि वे संजय यादव के अलावा किसी की बात को नहीं सुनते हैं. संजय यादव के साले सुमित जो तेजस्वी के पीए हैं, इस पर भी रोहिणी भड़की हुई थीं.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 16 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का ऐसा प्रदर्शन होगा यह किसी ने सोचा नहीं था. आरजेडी 25 सीटों में सिमट गई. इस चुनावी लड़ाई में हुई हार की 'आग' में अब लालू परिवार 'झुलस' रहा है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार (15 नवंबर, 2025) को अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल से एक पोस्ट किया और फिर अंदर की लड़ाई बाहर आ गई. 

पहले रोहिणी आचार्य के 3 एक्स पोस्ट पढ़ें

पहला- "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं… संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था... और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं."

दूसरा- "कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया. गंदी गालियां दी गईं. मारने के लिए चप्पल उठाया गया. मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी. कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां-बाप-बहनों को छोड़ आई. मुझसे मेरा मायका छुड़ाया गया. मुझे अनाथ बना दिया गया. आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो."

तीसरा- कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने  पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी. करोड़ों रुपये लिए. टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी. सभी बेटी-बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा-भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं. अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे." इसके साथ और भी बहुत कुछ इस पोस्ट में रोहिणी ने लिखा है.

सवाल- कैसे शुरू हुई परिवार में लड़ाई?

दरअसल यह बात सामने आई है कि चुनाव में करारी हार के बाद लालू-राबड़ी नाराज थे. तेजस्वी यादव की जो कोर टीम है उसके कामकाज से संतुष्ट नहीं थे. चुनाव में करारी हार के बाद शनिवार (15 नवंबर) को तेजस्वी और रोहिणी में बहस हुई. दोपहर का वक्त था. रोहिणी आचार्य आरजेडी की हार के लिए संजय यादव और उनकी टीम को जिम्मेदार बता रही थीं. इस पर तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई. बात यहीं से बढ़ने लगती है.

रोहिणी आचार्य का तेजस्वी पर यह आरोप है कि वे संजय यादव के अलावा किसी की बात को नहीं सुनते हैं. विवाद के दौरान रोहिणी आचार्य ने यह कह दिया, "जब चुनाव में सब कुछ संजय ने किया तो जिम्मेदारी भी उसे लेनी होगी." 

…और तेजस्वी यादव ने उठा लिया चप्पल

यहां बता दें कि संजय यादव के साले सुमित जो हैं वो तेजस्वी के पीए हैं. पीए बनाए जाने पर भी रोहिणी भड़की हुई थीं. रोहिणी ने तेजस्वी से बहस के दौरान संजय यादव के सहयोगी रमीज और अदनान की मनमानी की बात कही. इस पर तेजस्वी यादव को गुस्सा आ गया और उन्होंने चप्पल तक उठा लिया. 

मीसा ने किया बीच-बचाव, राबड़ी ने रोहिणी को रोका

लालू परिवार में जब यह सब हो रहा था तो उस वक्त दूसरी बेटी और सांसद मीसा भारती भी मौजूद थीं. मामला बिगड़ता देख मीसा भारती ने बीच-बचाव किया. सबको समझाने की कोशिश की. बात बढ़ने से रोकना चाहा. इस बीच रोहिणी आचार्य घर छोड़कर जाने लगीं. शाम हो चुका था. हालांकि उनकी मां राबड़ी देवी ने रोकना चाहा लेकिन वे नहीं रुकीं. पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्य ने मीडिया को बयान भी दिया. परिवार के खिलाफ बोला. इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गईं.

Published at : 16 Nov 2025 03:09 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Rohini Acharya BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट में जिस बम को गिराया, जान लीजिए उसकी ताकत
अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट में जिस बम को गिराया, जान लीजिए उसकी ताकत
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget