हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल

Bihar Election 2025: नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल

अभी तक के रूझानों में अगर बात की जाए महागठबंधन की तो 70 के अंदर अंदर ही सीटों पर वो आगे चल रहे हैं. लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी की है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Nov 2025 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में 6 और 11 नवंबर को 243 सीटों पर हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है. राज्य के 46 मतगणना केंद्रों पर शुक्रवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इस बार 2615 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है. हालांकि अभी तक के रूझानों ने महागठबंधन की टेंशन को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. जहां एनडीए 161 सीटों पर आगे है तो वहीं महागठबंधन की हवा फिलहाल 68 सीटों पर ही चल रही है. अब कहा ये भी जा रहा है कि आरजेडी ने जिन सहयोगी दलों पर भरोसा दिखाया वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए.

आरजेडी के काम नहीं आए ये सहयोगी दल?

अभी तक के रूझानों में अगर बात की जाए महागठबंधन की तो 70 के अंदर अंदर ही सीटों पर वो आगे चल रहे हैं. लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी की है. महागठबंधन में तेजस्वी का भरोसा माने जा रहे कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट, आईआईपी कोई खास जादू नहीं कर पाए. ताजा रुझानों में आरजेडी 50 सीटों पर आगे है तो वहीं कांग्रेस केवल 12 सीटों पर ही आगे चल रही है. बाकी सहयोगी दलों का तो इससे भी बुरा हाल है. वीआईपी 01 पर तो वहीं लेफ्ट 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. लेकिन बात की जाए आईआईपी की तो उसका तो अभी तक खाता भी नहीं खुला है.

नीतीश के सहयोगी भी पिछड़े!

वहीं एनडीए गठबंधन भले ही बढ़त में हो लेकिन जदयू इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है. हालांकि बीजेपी भी जदयू से ज्यादा पीछे नहीं है लेकिन बाकी सहयोगी दलों का हाल बुरा दिखाई दे रहा है. एलजेपी 14 पर बढ़त बनाए हुए है तो वहीं हम 3 पर और आरएलएम 1 ही सीट पर अभी तक अपना जादू बिखेरती दिखाई दे रही है.

जनसुराज भी है मैदान में

आपको ये भी बताते चलें कि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के 238 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा अन्य दल भी इस चुनाव में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के 83 उम्मीदवार, बीएसपी (BSP) के 181 और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 926 है.

यह भी पढ़ें: बिहार में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार, कौन सा दल मारेगा बाजी, NDA और महागठबंधन का जानें हाल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 10:38 AM (IST)
Tags :
Mahagathbandhan BIHAR ELECTION Bihar Election Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
Live: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
बिहार
Bihar Election 2025: नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
बिजनेस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: बिहार की इन सीटों पर BJP आगे ! । NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: NDA और महागठबंधन के बीच अंतर बढ़ा । NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: NDA और Mahagathbandhan में 13 सीटों का फासला, चौंकाने वाले आंकड़े
Bihar Election 2025 Result: रुझानों में NDA को बंपर बढ़त! Modi-Nitish की जोड़ी ने महागठबंधन को पछाड़ा
Bihar Election 2025 Result: बिहार के ये बड़े नेता चल रहे पीछे ! । Nitish । Tejashwi । Prashant
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
Live: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
बिहार
Bihar Election 2025: नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
बिजनेस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
ट्रैवल
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget