बिहार में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार, कौन सा दल मारेगा बाजी, NDA और महागठबंधन का जानें हाल

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Bihar Chunav Result 2025: बिहार में दो चरणों में मतदान हुआ था, जिसकी वोटिंग 6 नवंबर और 11 नवंबर को हुई. बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों में 1951 के बाद से अबतक का सबसे अधिक मतदान हुआ है.

Updated at : 14 Nov 2025 07:37 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 243 सीटों पर हुई वोटिंग का रिजल्ट आज शुक्रवार (14 नंवबर) को शाम तक सामने आ जाएगा. राज्य के 46 मतगणना केंद्रों पर शुक्रवार को सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 67.13 फीसद मतदान हुआ, जो 1951 के बाद से अब तक का सबसे अधिक प्रतिशत है. बिहार चुनाव में 2615 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्या मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच देखा जा रहा है. दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों पर अगर नजर डाली जाए तो एनडीए में जदयू (JDU) के 101, बीजेपी (BJP) 101, लोजपा रामविलास पासवान (LJP (RV) ) 28, आरएलएम (RLM) 6 और हम (HAM) के 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. एनडीए में महिला प्रत्याशियों की संख्या 34 है.

वहीं इस चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों पर नजर डाली जाए तो सबसे अधिक प्रत्याशी राजद (RJD) के हैं, जिसमें राजद ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं कांग्रेस के 61, CPI (ML) के 20, मुकेश सहनी की VIP के 12, सीपीआई (CPI) के 9, CPM के 4 और IIP के 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. वहीं महागठबंधन में महिला प्रत्याशियों की संख्या 31 हैं.

इसके साथ ही बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के 238 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा अन्य दल भी इस चुनाव में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के 83 उम्मीदवार, बीएसपी (BSP) के 181 और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 926 है.

Published at : 14 Nov 2025 07:37 AM (IST)
