(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result 2025: रुझानों में NDA को बहुमत, CM पद को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा दावा
Bihar Election 2025 ECI Results: बिहार में अगला सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर एनडीए की सहयोगी पार्टी HAM के नेता जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है.
बिहार चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझानों में एनडीए बाजी मार रही है. नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, साढ़े 10 बजे तक जेडीयू 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इस बीच एनडीए के सहयोगी HAM के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे. उन्होंने दावा किया कि हम लोग 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेगें. जीतन राम मांझी की पार्टी चार सीटों पर आगे चल रही है.
जीतन राम मांझी ने कहा, "ये अप्रत्याशित नहीं है. हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे. हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं. रुझानों के मुताबिक हमारी कहीं से भी 160 से कम सीटें नहीं आ रही हैं. वे (महागठबंधन) 70 से 80 सीटों पर सिमट जाएंगे."
नीतीश कुमार की जेडीयू का जलवा!
पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू महज 43 सीटें ही जीत पाई थी. लेकिन इस बार रुझानों में जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है. नीतीश कुमार नौ बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. अगर जीतन राम मांझी का दावा सही होता है तो फिर ये 10वीं बार होगा जब बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में होगी.
महागठबंधन की तरह बिहार में एनडीए ने चुनावों के बाद सीएम कौन होगा इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी. महागठबंधन ने औपचारिक रूप से तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया था.
एनडीए के नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा. हालांकि, एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने ये जरूर कहा था कि जब एनडीए की जीत होगी तो विधायक नीतीश कुमार को ही नेता चुनेंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. नतीजों के गिनती के बीच पटना में सीएम आवास के बाहर हलचल बढ़ गई है. सीएम आवास के बाहर सुरक्षा धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL