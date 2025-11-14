हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election Result 2025: रुझानों में NDA को बहुमत, CM पद को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा दावा

Bihar Election Result 2025: रुझानों में NDA को बहुमत, CM पद को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा दावा

Bihar Election 2025 ECI Results: बिहार में अगला सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर एनडीए की सहयोगी पार्टी HAM के नेता जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझानों में एनडीए बाजी मार रही है. नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, साढ़े 10 बजे तक जेडीयू 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इस बीच एनडीए के सहयोगी HAM के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे. उन्होंने दावा किया कि हम लोग 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेगें. जीतन राम मांझी की पार्टी चार सीटों पर आगे चल रही है.

जीतन राम मांझी ने कहा, "ये अप्रत्याशित नहीं है. हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी  और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे. हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं. रुझानों के मुताबिक हमारी कहीं से भी 160 से कम सीटें नहीं आ रही हैं. वे (महागठबंधन) 70 से 80 सीटों पर सिमट जाएंगे."

नीतीश कुमार की जेडीयू का जलवा!

पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू महज 43 सीटें ही जीत पाई थी. लेकिन इस बार रुझानों में जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है. नीतीश कुमार नौ बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. अगर जीतन राम मांझी का दावा सही होता है तो फिर ये 10वीं बार होगा जब बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में होगी.

महागठबंधन की तरह बिहार में एनडीए ने चुनावों के बाद सीएम कौन होगा इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी. महागठबंधन ने औपचारिक रूप से तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया था.

एनडीए के नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा. हालांकि, एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने ये जरूर कहा था कि जब एनडीए की जीत होगी तो विधायक नीतीश कुमार को ही नेता चुनेंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. नतीजों के गिनती के बीच पटना में सीएम आवास के बाहर हलचल बढ़ गई है. सीएम आवास के बाहर सुरक्षा धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है. 

सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 14 Nov 2025 10:39 AM (IST)
Bihar Election Result Live NITISH KUMAR Bihar Election 2025 ELections JITAN RAM MANJHI Bihar Election Result 2025
