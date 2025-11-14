बिहार के कैमूर में मतगणना केंद्र के बाहर बवाल, बस के शीशे तोड़े, कई पुलिसकर्मी घायल

बिहार के कैमूर में शुक्रवार (14 नवंबर, 2205) की शाम मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा हो गया. घटना मोहनिया के एक मतगणना केंद्र की है. प्रत्याशी के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प हो गई. इस दौरान समर्थकों ने ईंट-पत्थर चलाए जिसके चलते कई पुलिसकर्मियों के सिर फट गए. बीएसपी प्रत्याशी के समर्थकों ने यह हंगामा किया है.

दरअसल रामगढ़ सीट से बीएसपी के प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं. इस सीट पर 25 राउंड में गिनती होनी है. सतीश कुमार को इस सीट से 24 राउंड की गिनती में 70835 वोट मिले हैं. दूसरे नंबर बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह हैं जबकि तीसरे नंबर पर आरजेडी के अजित कुमार हैं. खबर लिखे जाने तक एक राउंड की गिनती बाकी थी.

क्यों उग्र हुए बीएसपी के समर्थक?

24 राउंड के बाद बीएसपी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच हार-जीत का अंतर 175 वोटों का है. अंतिम राउंड में कुछ भी हो सकता है. इस बीच बीएसपी के जो मसर्थक थे उग्र हो गए कि लेट किया जा रहा है. जानबूझकर नतीजे घोषित नहीं किए जा रहे हैं. इसी को लेकर हंगामा किया गया. पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की तो पथराव शुरू कर दिया.

घायल हुए पुलिसकर्मियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है. एक-दो पुलिसकर्मियों के सिर और नाक के पास से खून आने लगा. आनन-फानन में एंबुलेंस बुलाई गई.

बता दें कि बिहार में दो चरणों में मतदान हुआ था. 6 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ था. आज (शुक्रवार) मतगणना का दिन है. एनडीए की प्रचंड जीत हो रही है. काउंटिंग के दौरान कैमूर की बात छोड़ दें तो अन्य किसी मतगणना केंद्र से हंगामे या मारपीट की घटना जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है. अब देखना होगा कि रामगढ़ सीट से फाइनल जीत किस प्रत्याशी की होती है. खबर लिखे जाने तक 25वें राउंड की गिनती का आंकड़ा जारी नहीं हुआ था.

