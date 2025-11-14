बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: अब जश्न की तैयारी होगी! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजों से पहले रुझानों की जो तस्वीर आ रही है उससे एनडीए के नेता गदगद हैं. एनडीए का कदम जीत की ओर बढ़ रहा है. जब यह खबर लिखी जा रही है 200 प्लस सीटों पर एनडीए आगे है. एनडीए में शामिल दलों के प्रदेश कार्यालय में मिठाइयां बंटने लगी हैं. इस बीच बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की है.