बिहार चुनाव में NDA की जीत से खिसियाए भूपेश बघेल, CEC ज्ञानेश कुमार को दे डाली बधाई

कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार पर जमकर निशाना साधा है. बघेल ने शुक्रवार को बिहार असेंबली इलेक्शन के रुझानों को देखते हुए प्रतिक्रिया दी और कहा कि रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारी जीत की ओर बढ़ रही है और इसके लिए सीधे सीधे चुनाव आयोग के मुखिया यानी ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार हैं. भूपेश बघेल ने न केवल निशाना साधा बल्कि ज्ञानेश कुमार को बधाई भी दे डाली और कहा कि अगर नतीजों में कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं.

ज्ञानेश कुमार पर भूपेश बघेल ने चलाए शाब्दिक बाण!

ज्ञानेश कुमार को बधाई देने के सवाल पर बघेल ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से काम किया, उससे सब कुछ स्पष्ट हो गया है. इसलिए, जो भी जिम्मेदार होगा, उसे बधाई दी जाएगी. इस पूरे चुनाव में ज्ञानेश कुमार जी की भूमिका अहम रही, इसलिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.'' आपको बता दें कि बिहार में हाल के चुनावी रुझानों को देखते हुए एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से कई आगे निकल चुका है, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.

जंगल राज के सवाल पर भी बोले भूपेश, आरजेडी से गठबंधन की बताई वजह

इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि यदि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की छवि कथित तौर पर ‘जंगल राज’ की है, तो फिर कांग्रेस बार-बार गठबंधन क्यों करती है. तो इस सवाल पर जवाब देते हुए बघेल ने कहा, ‘‘बीस साल पहले जन्में लोग ‘जंगल राज’ के बारे में नहीं जानते. वे मौजूदा जंगल राज के बारे में जानते हैं. देश भर में हर कोई मोदी (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) और शाह (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) के ‘जंगल राज’ के बारे में जानता है.’’ बताते चलें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान हुए थे जिनकी गणना 14 नवंबर शुक्रवार को जारी है.

