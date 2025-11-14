एक्सप्लोरर
बिहार चुनाव रिजल्ट: 2 घंटे की काउंटिंग पूरी, किसके पास जाती दिख रही सत्ता की चाबी?
बिहार चुनाव के नतीजों में दो घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है. दो घंटे के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल चुकी है. वहीं महागठबंधन 70 सीटों पर आगे चल रही है. दो घंटे की गिनती के बाद एनडीए 161 सीटों पर आगे चल रही है. बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है. नीतीश कुमार की पार्टी के लिए खुशखबरी है. शुरुआती रुझानों में वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है. सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है.
पार्टी वाइज आंकड़ों को देखें तो दो घंटे बाद
बीजेपी- 69
जेडीयू- 75
चिराग- 13
हम- तीन
उपेंद्र कुशवाहा- 1
आरजेडी- 51
कांग्रेस- 12
लेफ्ट- 3
वीआईपी- 1
