बिहार चुनाव के नतीजों पर अब देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं, हालांकि, इससे पहले तमाम एग्जिट पोल ने बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत दी है. वहीं महागठबंधन दूसरे नंबर और अन्य तीसरे पायदान पर है. बिहार के गयाजी की 10 सीटों पर क्या स्थिति है एक्सपर्ट्स ने बताया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गयाजी में जो 10 सीटें हैं वहां की 5 सीटें एनडीए के हिस्से में और चार सीटें महागठबंधन के हिस्से में जाने का अनुमान है. हालांकि, एक सीट पर कड़ा मुकाबला भी है.

बेलागंज, गया टाउन, बोधगया, टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी, अतरी, इमामगंज, गुरुवा और वजीरगंज गयाजी की विधानसभा सीटें हैं. इस जिले के लिए हमारे एक्सपर्ट रंजन सिन्हा, पंकज कुमार और जयप्रकाश कुमार का मानना है कि गया शहर की सीट बीजेपी के प्रेम कुमार जीत रहे हैं. उनका मुकाबला कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव से था, जिनकी छवि वोटरों के बीच अच्छी नहीं है.

'कोई विकल्प न होने के कारण बीजेपी के प्रेम कुमार की होगी जीत'

आपको प्रेम कुमार इस बार 9वीं बार चुनाव जीतने का मुख्य कारण कांग्रेस के दागी प्रत्याशी हैं. मतदाताओं के अनुसार भाजपा चाहिए लेकिन प्रेम कुमार नहीं, क्योंकि 35 वर्षों से एक हीं विधायक रहे है बदलाव से विकास की उम्मीद जगती है. कोई विकल्प नहीं होने के कारण इस बार भी चुनाव जीतेंगे.

बेलागंज सीट से कौन मारेगा बाजी?

बेलागंज विधानसभा से लगातार 35 वर्षों से राजद का कब्जा रहा है. पिछली बार विधानसभा उपचुनाव में सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को हराकर चुनाव जीते थे. इस बार भी विकास, यादव समाज को आपस में लड़ाने से मुक्ति के लिए बदलाव किया है. यही कारण है इस बार जदयू से मनोरमा देवी चुनाव जीतेंगी.

बोधगया सीट पर एक्सपर्ट्स की अलग-अलग है राय

इसके अलावा टिकारी सीट पर कांटे की टक्कर है और ये बात तीनों ही एक्सपर्ट्स मान रहे हैं. इसी तरह अतरी के बारे में तीनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि हम के रोमित कुमार जीत रहे हैं. बोधगया से आरजेडी के कुमार सर्वजीत की जीत की बात दो लोगों ने की है, जबकि जयप्रकाश का मानना है कि बोधगया से लोजपा के श्यामदेव पासवान जीत रहे हैं.

इसी तरह गुरुआ में एक एक्सपर्ट का मानना है कि भाजपा के उपेंद्र दांगी जीत रहे हैं, जबकि दो का कहना है कि आरजेडी के विनय कुमार जीत रहे हैं. शेरघाटी से दो लोगों ने आरजेडी के प्रमोद वर्मा को जीता हुआ बताया है जबकि एक एक्सपर्ट लोजपा के अजय यादव को जीता हुआ बता रहे हैं.

वहीं, इमामगंज से एक एक्सपर्ट आरजेडी के ऋतु प्रिय चौधरी को जिता रहे हैं तो दो लोगों ने हम की दीपा मांझी की जीत की बात कही है. बाराचट्टी से आरजेडी की तनु श्री की जीत और वजीरगंज से बीजेपी के वीरेंद्र कुमार की जीत को तीनों ही लोग तय मान रहे हैं.

गयाजी में किस पार्टी को कितनी सीटें?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गयाजी की 10 सीटों में 5 एनडीए, 4 महागठबंधन और एक सीट पर कड़े मुकाबले की स्थिति है. अगर पार्टीवार बात करें तो गयाजी में बीजेपी को 2, जेडीयू को 1, हम को 2 और आरजेडी को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि एक पर मुकाबला बेहद कड़ा है.

