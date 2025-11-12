Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'

हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया गया. वेबसाइट खोलते ही स्क्रीन पर एक धमकी भरा मैसेज दिखाई दिया, जिसमें यूनिवर्सिटी को बंद करने और इस्लामिक जिहाद करने वालों को पाकिस्तान भेजने की बात कही गई. हालांकि कुछ घंटों बाद वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया गया.

हैकर्स का धमकी भरा मैसेज

वेबसाइट पर लिखा था, "भारत की धरती पर इस तरह की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की कोई जगह नहीं है. अगर भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो इस्लामिक जिहाद करने वालों को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए. इसे चेतावनी समझें, क्योंकि हम तुम्हारी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. इसे बंद करो, वर्ना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे."





टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन

यूनिवर्सिटी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है. फरीदाबाद पुलिस ने यहां टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था. पुलिस ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले फैकल्टी मेंबर, कुछ छात्रों और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ की है.

सबसे बड़ा शक डॉ. मुजम्मिल शकील पर है, जो अल-फलाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में काम करते थे. उनके कमरे से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, जो विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होता है. एक अन्य डॉक्टर पर फिदायीन बनने का शक है. जम्मू-कश्मीर पुलिस भी डॉ. मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है.

लाल किला ब्लास्ट से तार जुड़े

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी. जांच में सामने आया है कि इस धमाके के तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अरेस्ट डॉक्टरों से जुड़ रहे हैं.

शुरुआती जांच में जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका सामने आई है. केंद्र सरकार ने पूरा केस एनआईए को सौंप दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाए.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रडार पर है. मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टरों की वजह से पूरा संस्थान विवादों में घिर गया है. छात्र और स्टाफ में खौफ का माहौल है. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक शिक्षण संस्थान में इस तरह की गतिविधियां कैसे चल रही थीं.

यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड

अल-फलाह यूनिवर्सिटी को साल 2014 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था. इसका प्रबंधन अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करता है. कैंपस फरीदाबाद के धौज इलाके में 70 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैला हुआ है. यहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट समेत कई कोर्स चलते हैं.