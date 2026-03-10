'समृद्धि यात्रा नहीं, विदाई यात्रा कहिए चाचा जी...', नीतीश कुमार पर बरसीं लालू की बेटी रोहिणी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (मंगलवार) से समृद्धि यात्रा पर निकले हैं. उनकी इस यात्रा को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है. रोहिणी ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इस समृद्धि यात्रा को नीतीश कुमार की विदाई यात्रा बताया.

अपने पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ने कहा, "समृद्धि यात्रा नहीं विदाई यात्रा कहिए चाचा जी… चाचा जी... बीस सालों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने के बावजूद आप समृद्ध तो नहीं कर पाए बिहार को, तो फिर कैसी समृद्धि यात्रा? आप अपनी इस यात्रा को "विदाई यात्रा" का नाम देते तो ठीक रहता."

आगे कहती हैं, "नीति आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार वर्तमान में भारत का सबसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है, जहां गरीबी दर सबसे अधिक और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है. बिहार की समृद्धि के संदर्भ में आपके तमाम झूठे दावों की पोल खोलते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट ही कहती है कि बिहार बहुआयामी गरीबी, सीमित औद्योगिक विकास और कम अवसंरचना विकास जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और राज्य की लगभग 50 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहकर जीवनयापन करने को मजबूर है."

— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) March 10, 2026

पलायन की बात कह साधा निशाना

एक दूसरे पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने पलायन की बात कह निशाना साधा है. रोहिणी ने कहा, "विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी कहते थे इस बार सरकार बनी तो बिहार से हो रहा पलायन रुक जाएगा... विडंबना तो देखिए, पलायन रोकने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी खुद ही बिहार से पलायित होने जा रहे हैं."



