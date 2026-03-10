हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'समृद्धि यात्रा नहीं, विदाई यात्रा कहिए चाचा जी...', नीतीश कुमार पर बरसीं लालू की बेटी रोहिणी

'समृद्धि यात्रा नहीं, विदाई यात्रा कहिए चाचा जी...', नीतीश कुमार पर बरसीं लालू की बेटी रोहिणी

Nitish Kumar Samriddhi Yatra News: रोहिणी आचार्य का कहना है कि नीतीश कुमार 20 साल तक सीएम की कुर्सी पर रहे लेकिन बिहार को समृद्ध नहीं कर पाए. इस यात्रा का नाम विदाई यात्रा रहता तो ठीक रहता.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Mar 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (मंगलवार) से समृद्धि यात्रा पर निकले हैं. उनकी इस यात्रा को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है. रोहिणी ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इस समृद्धि यात्रा को नीतीश कुमार की विदाई यात्रा बताया. 

अपने पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ने कहा, "समृद्धि यात्रा नहीं विदाई यात्रा कहिए चाचा जी… चाचा जी... बीस सालों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने के बावजूद आप समृद्ध तो नहीं कर पाए बिहार को, तो फिर कैसी समृद्धि यात्रा? आप अपनी इस यात्रा को "विदाई यात्रा" का नाम देते तो ठीक रहता."

आगे कहती हैं, "नीति आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार वर्तमान में भारत का सबसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है, जहां गरीबी दर सबसे अधिक और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है. बिहार की समृद्धि के संदर्भ में आपके तमाम झूठे दावों की पोल खोलते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट ही कहती है कि बिहार बहुआयामी गरीबी, सीमित औद्योगिक विकास और कम अवसंरचना विकास जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और राज्य की लगभग 50 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहकर जीवनयापन करने को मजबूर है."

पलायन की बात कह साधा निशाना

एक दूसरे पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने पलायन की बात कह निशाना साधा है. रोहिणी ने कहा, "विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी कहते थे इस बार सरकार बनी तो बिहार से हो रहा पलायन रुक जाएगा... विडंबना तो देखिए, पलायन रोकने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी खुद ही बिहार से पलायित होने जा रहे हैं."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya Nitish Kumar BIHAR NEWS Samriddhi Yatra
और पढ़ें
