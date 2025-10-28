सुगौली सीट पर तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार को महागठबंधन का समर्थन, VIP का बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच सुगौली सीट से बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया है. महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने जन शक्ति जनता दल (JSJD) के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का निर्णय लिया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के निर्देश और महागठबंधन के सहयोगी दलों से विचार-विमर्श के बाद लिया गया है.

VIP के अनुसार, श्याम किशोर चौधरी को अब न केवल VIP बल्कि पूरे महागठबंधन का पूर्ण समर्थन प्राप्त है. पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे एकजुट होकर चौधरी की भारी मतों से जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करें.

श्याम किशोर चौधरी को मिला ब्लैकबोर्ड चुनाव चिन्ह

जन शक्ति जनता दल (JSJD) के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी इस बार ब्लैकबोर्ड चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं. वे केवट समाज से आते हैं और हाल ही में VIP प्रमुख मुकेश सहनी से मुलाकात भी कर चुके हैं. माना जा रहा है कि इस सामाजिक समीकरण के आधार पर महागठबंधन ने उन्हें समर्थन देने का फैसला किया है, ताकि स्थानीय वोट बैंक को एकजुट किया जा सके.

VIP प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने के बाद बदला समीकरण

सुगौली विधानसभा सीट पर पहले विकासशील इंसान पार्टी ने शशि भूषण सिंह को उम्मीदवार घोषित किया था. 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से राजद (RJD) के प्रत्याशी विजयी हुए थे. इस बार सीट महागठबंधन में VIP के खाते में आई थी. लेकिन नामांकन पत्रों की जांच के दौरान VIP उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का पर्चा रद्द हो गया, जिसके बाद पार्टी को नया विकल्प तलाशना पड़ा.

इसी के तहत VIP ने जन शक्ति जनता दल के श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का निर्णय लिया. महागठबंधन का यह कदम चुनावी समीकरणों को बदल सकता है, क्योंकि सुगौली सीट हमेशा से महागठबंधन और NDA के बीच करीबी मुकाबले वाली रही है.

महागठबंधन में बढ़ी एकजुटता का संदेश

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि VIP द्वारा श्याम किशोर को समर्थन देना न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्यस्तर पर भी महागठबंधन की एकजुटता का संदेश देता है. इससे विपक्षी गठबंधन को सुगौली क्षेत्र में मजबूती मिल सकती है, खासकर केवट और मल्लाह समुदाय के मतदाताओं के बीच है.