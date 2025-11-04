हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: अखिलेश यादव ने CM नीतीश कुमार को बताया 'चुनावी दूल्हा', बोले- 'कभी PM का सपना...'

बिहार चुनाव: अखिलेश यादव ने CM नीतीश कुमार को बताया 'चुनावी दूल्हा', बोले- 'कभी PM का सपना...'

Bihar Election 2025: गया कि बेलागंज विधानसभा में अखिलेश यादव ने राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा.

By : अजीत कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 04 Nov 2025 09:06 PM (IST)
बिहार चुनाव के प्रचार के गया की बेलागंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने नीतीश कुमार को 'चुनावी दुल्हा' बता दिया. साथ ही सपा प्रमुख ने यहां दावा किया कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन जितने जा रहा है. तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे है.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, "नीतीश कुमार चुनावी दुल्हा हैं. कभी सपना देख रहे थे कि पीएम बनेंगे लेकिन जिस दल के साथ गए हैं, वह पार्टी पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है. इसलिए रोड शो में उन्हें न लेकर गए की. उन्हें भी यह एहसास हो गया है इस बात का कि शायद वह सीएम बनने नहीं जा रहे है, इसलिए वह दूसरे के गले में माला डाल रहे है. इस बार बिहार की जनता सरकार पलटने जा रही है."

अखिलेश यादव ने आगे कहा, "एक नई सोच, नई विजन के साथ बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार बदलेगी तो बिहार बदलेगा. बिहार बदलने के लिए सरकार बदलना जरूरी है. भाजपा के लोगो ने देश के किसानों से लेकर आर्थिक संकट में डाला है. इतना कर्ज कभी नहीं था जितना भाजपा की सरकार में हुई है. इतनी बेकारी और मंहगाई कभी नहीं हुई. इसलिए मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे है."

'जब सरकार बदलेगी, तो बिहार बदलेगा'

अखिलेश यादव ने कहा है कि 'जब सरकार बदलेगी, तो बिहार बदलेगा.' नए उम्र के सीएम बनाने जा रहे है, नए ऊर्जा, नई सोच के साथ बनाने जा रहे है. बिहार के लोगो का पलायन न हो. जो लोग बड़ी बड़ी बाते कर रहे है उनके चुनावी दूल्हे का हाल क्या है. पटना के रोड शो में चुनावी दुल्हा को शो भी नहीं किया. उन्हें भी पता चल गया है अब उनके गले में कोई माला नहीं डालने वाला है. 

20 नहीं 30 साल का हिसाब लेगी जनता- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है इसबार 20 साल का हिसाब किताब नहीं, 30 साल का हिसाब लेना है. 20 साल बिहार सरकार और केंद्र का 10 साल का हिसाब लेना है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने साजिश कर तेजस्वी यादव की सरकार हटाई है.

आपको बता दें कि बेलागंज विधानसभा में पिछले 35 वर्षों से राजद के कब्जे में रहा था. विधानसभा उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी जीती थी. इस बार भी राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव और जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के बीच कड़ी टक्कर है.

Bihar Opinion Poll: बिहार में अगले पांच साल किसका हो राज? इन दो सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया

Published at : 04 Nov 2025 08:34 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Akhilesh Yadav Nitish Kumar Bihar News Gaya News Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
