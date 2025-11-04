हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Opinion Poll: बिहार में अगले पांच साल किसका हो राज? इन दो सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले कई एजेंसियों के सर्वे सामने आए हैं. इसमें चौंकाने वाला आंकड़े सामने आए हैं. जानते हैं सर्वे में इस बार किसकी सरकार बन सकती है.

By : ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान का चुनाव शोर मगंलवार (4 नवंबर) को थम जाएगा. 121 सीटों पर होने वाले पहले फेज की वोटिंग होनी है. बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 14 नवंबर को हो जाएगा. लेकिन उससे पहले कई एजेसियों के सर्वे से ये संकेत मिले हैं कि अगले पांच साल बिहार पर एनडीए या महागठबंधन किसका राज हो सकता है.

पहले चरण के मतदान से पहले हुए कुछ सर्वे के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इन ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है. बिहार की 243 सीटों पर किए गए POLSTRAT-PEOPLE'S INSIGHT के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 93 से 102 सीटें मिलने का अनुमान है.

किस पार्टी को कितनी सीटें?

NDA
133-143

महागठबंधन
93-102

जन सुराज 
01-03

AIMIM
02-03

OTH
0-2

NDA में किस पार्टी को कितनी सीटें?

BJP 
70-72

JDU
53-56

HAM
0-2

LJP(R)
10-12

RLM 
0-1

महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें?

RJD
69-72

CONG
10-13

LEFT
14-15

VIP
1-2

IIP
0-1

किसको कितना वोट शेयर?

NDA
45%

महागठबंधन
39%

OTH
16%

CHANAKYA STRATEGIES के सर्वे में भी एनडीए की सरकार

इसके अलावा चाणक्य के सर्वे के अनुसार भी इस बार बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलती नजर आ रही है. इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 130 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं. साथ ही महागठबंधन को 110 से कम सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 5 से 9 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं.

CHANAKYA STRATEGIES के सर्वे के मुताबिक किसको कितनी सीटें?

NDA
128-134

महागठबंधन
102-108

अन्य
5-9

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 04 Nov 2025 04:48 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
