Bihar Opinion Poll: बिहार में अगले पांच साल किसका हो राज? इन दो सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान का चुनाव शोर मगंलवार (4 नवंबर) को थम जाएगा. 121 सीटों पर होने वाले पहले फेज की वोटिंग होनी है. बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 14 नवंबर को हो जाएगा. लेकिन उससे पहले कई एजेसियों के सर्वे से ये संकेत मिले हैं कि अगले पांच साल बिहार पर एनडीए या महागठबंधन किसका राज हो सकता है.

पहले चरण के मतदान से पहले हुए कुछ सर्वे के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इन ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है. बिहार की 243 सीटों पर किए गए POLSTRAT-PEOPLE'S INSIGHT के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 93 से 102 सीटें मिलने का अनुमान है.

किस पार्टी को कितनी सीटें?

NDA

133-143

महागठबंधन

93-102

जन सुराज

01-03

AIMIM

02-03

OTH

0-2

NDA में किस पार्टी को कितनी सीटें?

BJP

70-72

JDU

53-56

HAM

0-2

LJP(R)

10-12

RLM

0-1

महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें?

RJD

69-72

CONG

10-13

LEFT

14-15

VIP

1-2

IIP

0-1

किसको कितना वोट शेयर?

NDA

45%

महागठबंधन

39%

OTH

16%

CHANAKYA STRATEGIES के सर्वे में भी एनडीए की सरकार

इसके अलावा चाणक्य के सर्वे के अनुसार भी इस बार बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलती नजर आ रही है. इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 130 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं. साथ ही महागठबंधन को 110 से कम सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 5 से 9 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं.

CHANAKYA STRATEGIES के सर्वे के मुताबिक किसको कितनी सीटें?

NDA

128-134

महागठबंधन

102-108

अन्य

5-9