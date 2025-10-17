जन सुराज के 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, प्रशांत किशोर से लेकर छैला बिहारी तक का नाम
Jan Suraaj Party Star Campaigners: स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जेडीयू के वरिष्ठ नेता रहे आरसीपी सिंह का भी नाम है. आरसीपी सिंह की बेटी को अस्थावां से टिकट मिला है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को जन सुराज पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्टी जारी की गई. इसमें पहले नंबर पर पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का नाम है. लिस्ट में तीसरे नंबर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का नाम है.
नीचे कुल 20 स्टार प्रचारकों का नाम देखें
- प्रशांत किशोर
- उदय सिंह
- मनोज कुमार भारती
- रामचंद्र प्रसाद सिंह (आरसीपी सिंह)
- सिता राम यादव
- देवेंद्र प्रसाद यादव
- पवन वर्मा
- अफाक अहमद
- रामबलि चंद्रवंशी
- विनिता विजय
- सुधीर कुमार शर्मा
- सुभाष सिंह कुशवाहा
- सुभद्रा सहनी
- नरेंद्र मंडल
- शाहनवाज बद्र
- सरवर अली
- दानिश खान
- मौलाना अब्दुल्लाह सलीम चतुर्वेदी
- प्रीतम सिंह
- सुनील कुमार सिंह उर्फ छैला बिहारी
सभी 243 सीटों पर लड़ रही जन सुराज पार्टी
बता दें कि जन सुराज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है. दो लिस्ट अब तक जारी की गई है. जेडीयू में रहे आरसीपी सिंह की बेटी को अस्थावां से टिकट मिला है. वे भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में हैं.
प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ेंगे इस बार का चुनाव
दूसरी ओर प्रशांत किशोर इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे. चर्चा थी कि वे करगहर या राघोपुर सीट से लड़ेंगे लेकिन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषण पार्टी की ओर से कर दी गई है. खुद प्रशांत किशोर ने अपनी यह प्रतिक्रिया दी है कि पार्टी का ही फैसला है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए. वह जो काम अभी कर रहे हैं वही करें. क्योंकि उनके चुनाव लड़ने से दो-चार दिन वह खुद व्यस्त हो जाएंगे. ऐसे में तय हुआ है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनके इस बयान के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने निशाना भी साधा था.
