'अमित शाह ने जो कहा वो आधिकारिक माना जाएगा', नीतीश कुमार के CM फेस पर जीतन राम मांझी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को मुलाकात की. इस बीच एक बार फिर एनडीए में सीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. जेडीयू का मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे यह कहा जा रहा है लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे इसकी घोषणा की जाए. इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम का बड़ा बयान आया है.

'मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "अमित शाह NDA के प्रमुख नेताओं में आते हैं और यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक ही माना जाएगा... लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था. कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए."

आगे कहा, "यह दुविधा महागठबंधन में है जिस वजह से आज तक उनकी लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है... सैभाग्यवश NDA में अब तक सब कुछ ठीक रहा है... हाल ही में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी जब किसी एक पार्टी ने JDU की सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया था... लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है... व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि चुनाव से पहले जनता के सामने आ जाना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री होंगे."

तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा बयान: ललन सिंह

दूसरी ओर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है, "गृह मंत्री जी के बयान के अलग-अलग भाग को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. गृह मंत्री ने बार-बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री कौन होगा NDA विधायक दल तय करेगा. परंपरा यही रही है... गृह मंत्री की बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए..."

