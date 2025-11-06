'वोट देते हैं फकीर को, कमबख्त शहंशाह बन जाता है', मतदान के बाद बोले खान सर

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए गुरुवार (06 नवंबर) को वोटिंग जारी है. इस बीच शिक्षक और यूट्यूबर​​ खान सर ने भी पटना में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तो ताकत इंसानों के वोट में है, वोट देते हैं फकीर को कमबख्त शहंशाह बन जाता है.

खान सर ने कहा, "आज मतदान का पहला चरण है. सभी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए. हमारा देश लोकतंत्र की जननी है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालना चाहिए. सबसे जरूरी है कि अपने उम्मीदवार को देखकर मतदान करना चाहिए क्योंकि वोट बहुत ताकतवर चीज होती है. यही वो जगह है जहां एक गरीब भी पावरफुल हो जाता है अन्यथा तो बहुत भेदभाव हो जाता है.''

साफ सुथरी छवि देखकर वोट करें- खान सर

उन्होंने ये भी कहा, ''यहां गरीब-अमीर, ऊंच-नीच सभी बराबर रहते हैं. कुछ तो ताकत इंसानों के वोट में है, वोट देते हैं फकीर को कमबख्त शहंशाह बन जाता है. मैं सभी को कहता हूं कि अच्छे प्रत्याशी देखिए, साफ सुथरी छवि देखें और अपने राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए वोट डालें. शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, समृद्धि मुद्दे हैं. रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है.''

पटना में दोपहर 3 बजे तक कितना मतदान?

बिहार चुनाव के पहले फेज में गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक 3.75 करोड़ वोटर्स में से 53.77 फीसदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. दोपहर तीन बजे तक पटना जिले में 48.69 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. पटना जिले की कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में 37.73 फीसदी वोटिंग हुई है. दानापुर में 47.27, दीघा में 31.89 फीसदी, पटना साहिब में 44.69 फीसदी मतदान दर्ज किया गया.

इसके साथ ही पटना जिले की पालीगंज सीट पर 59.25 फीसदी, फतुहा में 56.63 फीसदी, फुलवारी में 54.12 फीसदी, बख्तियारपुर में 55.77 फीसदी, बांकीपुर में 34.80 फीसदी, बाढ़ में 54 फीसदी, बिक्रम में 58.28 फीसदी, मनेर में 52.80, मसौढ़ी में 56.62 और मोकामा में 55.12 फीसदी वोटिंग हुई.