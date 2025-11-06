लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विरोध, काफिले पर हमला, प्रशासन ने क्या कहा?

बिहार में मतदान के बीच लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विरोध हुआ. लोगों ने काफिले को घेर लिया. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि RJD के गुंडों ने हमला किया. घटनास्थल पर पुलिस बल मौजूद है. उपमुख्यमंत्री ने लखीसराय के एसपी अजय कुमार और डीएम मिथिलेश मिश्रा को खोरियारी गांव के एक मतदान केंद्र की स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिहार में जंगलराज नहीं आने दूंगा.

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ''आरजेडी के गुंडों ने हमला किया है. हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ है. गाड़ी पर गोबर और पत्थरबाजी हुआ है. हम यहीं धरना पर बैठेंगे. यहां का SP इतना कायर है कि वह कुछ नहीं कर पा रहा है. प्रशासन कायर बना हुआ है. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पर ऐसा हमला हो रहा है. अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है. जब तक विजय सिन्हा हैं, बिहार में जंगलराज नहीं रहेगा.''

#WATCH | #BiharElection2025 | Deputy CM Vijay Kumar Sinha briefs Lakhisarai SP Ajay Kumar and DM Mithilesh Mishra about the situation at a polling booth in Khoriari village. He says, "I will not let Jungle Raj prevail in Bihar. There will be no jungle raj in Bihar as long as… pic.twitter.com/BLQrdpUSJD — ANI (@ANI) November 6, 2025

मैं यहीं धरने पर बैठूंगा- विजय कुमार सिन्हा

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एसपी से फोन पर बात की और कहा, ''मैं गांव में हूं. यहां पहुंचते ही मेरी गाड़ी को राजद समर्थकों ने घेर लिया और पथराव किया गया. भीड़ बढ़ती जा रही है. यहां स्पेशल फ़ोर्स भेजें. मैं यहीं धरने पर बैठूंगा. वे उप-मुख्यमंत्री को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं. उन्होंने पत्थर और गोबर फेंके हैं."

मेरे पोलिंग एजेंट को धमकाया गया- विजय सिन्हा

उन्होंने ये भी कहा, "आरजेडी की गुंडागर्दी देखिए, जब ये सत्ता में भी नहीं आए हैं. मेरे पोलिंग एजेंट को धमकाया और सुबह 6.30 बजे ही उसे भगा दिया. वे मतदाताओं को बाहर नहीं आने दे रहे हैं." उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय के एसपी अजय कुमार और डीएम मिथिलेश मिश्रा को खोरियारी गांव के एक मतदान केंद्र की स्थिति से अवगत कराया.

लखीसराय के डीएम ने घटना पर क्या कहा?

लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्रा ने कहा, "चुनाव चल रहे हैं. हर उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने का अधिकार है. अगर हमें कोई शिकायत मिलती है, तो हम उसकी जांच करेंगे. हम शांति बहाली सुनिश्चित कर रहे हैं. स्थिति के अनुसार शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी."

#WATCH | Lakhisarai DM Mithilesh Mishra says, "The elections are going on. Every candidate has the right to visit their constituency. If we get any complaints, we will investigate them. We are ensuring peace is restored. Actions will be taken according to the situation..." https://t.co/cH4emaPloB pic.twitter.com/ueT7TbAVGw — ANI (@ANI) November 6, 2025

एसपी अजय कुमार ने क्या कहा?

लखीसराय के एसपी अजय कुमार ने बताया, "मैं सुबह यहां आया था, सब कुछ शांतिपूर्ण था. जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पहुंचे, तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया. हम जांच कर रहे हैं."