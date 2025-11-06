Bihar Election वोटिंग के बीच रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, 'जनता जानती है किसके साथ है विकास का रास्ता'
Bihar Election 2025 Phases 1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार नहीं. नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही राज्य की प्रगति संभव है.
बिहार चुनावी माहौल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह समझदार है और उन्हें अच्छे-बुरे की पहचान है.
उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 वर्षों में बिहार ने जिस तरह विकास की दिशा पकड़ी है. वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव हुआ है.
#WATCH | पटना, बिहार: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "निश्चित रूप से बिहार की जनता अपना हित जानती है। पिछले 15-20 वर्षों में उन्होंने बिहार की जो प्रगति देखी है, उससे उन्हें पूरी तरह पता है कि बिहार की प्रगति की गति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतीश कुमार की सरकार और…
भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता- रेखा गुप्ता
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार की जनता ने देखा है कि जब राज्य में एनडीए की सरकार होती है. तब सड़कों, बिजली, शिक्षा और उद्योग में तेजी से प्रगति होती है. लोगों के जीवन में स्थिरता आती है. इसलिए अब कोई भी व्यक्ति बिहार के विकास को रोक नहीं सकता है. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं और जिन्होंने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है.
जनता अब जननायकों और खलनायकों में समझती है फर्क- सीएम रेखा
मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का दौर खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि जो लोग झूठे वादे करके जनता को गुमराह करते हैं, वे जल्द ही जनता के गुस्से का सामना करेंगे. ऐसे लोग राजनीति नहीं, छुट्टियां मनाने विदेश जाएंगे. रेखा गुप्ता ने बिना नाम लिए राजद और महागठबंधन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनता अब जननायकों और खलनायकों में फर्क समझती है. जनता के दिलों पर वही राज करेगा जो जननायक होगा, जो उनके सुख-दुख में साथ देगा. बिहार की जनता भावनाओं में नहीं, विकास में विश्वास रखती है.
एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी जनता- रेखा गुप्ता
रेखा गुप्ता ने दावा किया कि आने वाले चुनावों में जनता फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास के नए मानक स्थापित किए हैं और अब राज्य आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
अंत में उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का भरोसा आज भी उसी विकासवादी राजनीति में है, जिसने राज्य को नई पहचान दी है. यह वही बिहार है जो कभी पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उद्योग और शिक्षा में नए अवसर पैदा कर रहा है. जनता जानती है कि सही रास्ता कौन-सा है.
