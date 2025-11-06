हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election वोटिंग के बीच रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, 'जनता जानती है किसके साथ है विकास का रास्ता'

Bihar Election वोटिंग के बीच रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, 'जनता जानती है किसके साथ है विकास का रास्ता'

Bihar Election 2025 Phases 1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार नहीं. नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही राज्य की प्रगति संभव है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनावी माहौल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह समझदार है और उन्हें अच्छे-बुरे की पहचान है.

उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 वर्षों में बिहार ने जिस तरह विकास की दिशा पकड़ी है. वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव हुआ है.

भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता- रेखा गुप्ता

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार की जनता ने देखा है कि जब राज्य में एनडीए की सरकार होती है. तब सड़कों, बिजली, शिक्षा और उद्योग में तेजी से प्रगति होती है. लोगों के जीवन में स्थिरता आती है. इसलिए अब कोई भी व्यक्ति बिहार के विकास को रोक नहीं सकता है. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं और जिन्होंने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है.

जनता अब जननायकों और खलनायकों में समझती है फर्क- सीएम रेखा

मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का दौर खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि जो लोग झूठे वादे करके जनता को गुमराह करते हैं, वे जल्द ही जनता के गुस्से का सामना करेंगे. ऐसे लोग राजनीति नहीं, छुट्टियां मनाने विदेश जाएंगे. रेखा गुप्ता ने बिना नाम लिए राजद और महागठबंधन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनता अब जननायकों और खलनायकों में फर्क समझती है. जनता के दिलों पर वही राज करेगा जो जननायक होगा, जो उनके सुख-दुख में साथ देगा. बिहार की जनता भावनाओं में नहीं, विकास में विश्वास रखती है.

एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी जनता- रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने दावा किया कि आने वाले चुनावों में जनता फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास के नए मानक स्थापित किए हैं और अब राज्य आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

अंत में उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का भरोसा आज भी उसी विकासवादी राजनीति में है, जिसने राज्य को नई पहचान दी है. यह वही बिहार है जो कभी पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उद्योग और शिक्षा में नए अवसर पैदा कर रहा है. जनता जानती है कि सही रास्ता कौन-सा है.

Published at : 06 Nov 2025 11:06 AM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi CM NItish Kumar Bihar Assembly Election 2025  Elections 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025 CM Rekha Gupta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
टेलीविजन
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
ट्रेंडिंग
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
India vs Pakistan Gold Price: भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
हेल्थ
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget