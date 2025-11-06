बिहार चुनाव 2025: BJP नेताओं ने की तारीफ तो तेज प्रताप यादव बोले, 'अच्छे काम की...'

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने गुरुवार (06 नवंबर) को बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि वह महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीतेंगे और चुनाव के बाद उनकी पार्टी ‘एक बड़ी राजनीतिक ताकत’ के रूप में उभरेगी. उनकी पार्टी राज्य में 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘‘मुझे पूरा भरोसा है कि महुआ की जनता एक बार फिर मुझे आशीर्वाद देगी. क्यों नहीं देगी? मैंने उनके लिए काम किया है और वे इसे जानते हैं.’’

अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए- तेज प्रताप

बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा उनकी तारीफ किए जाने से संबंधित सवाल पर उन्होंने ने कहा कि अच्छे काम की सराहना और नकारात्मक राजनीति की आलोचना होनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए. अगर कोई गलत काम करता है, तो उससे सवाल पूछे जाने चाहिए. हम अच्छे काम में विश्वास करते हैं और जनता उसकी कद्र करेगी.’’

राबड़ी देवी से मुलाकात के सवाल पर क्या बोले तेज प्रताप?

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से हाल में मुलाकात किए जाने की खबरों पर तेज प्रताप ने कहा कि घर छोड़ने के बाद से उन्होंने अपने माता-पिता में से किसी से भी मुलाकात नहीं की है. बीजेपी या अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन से संभावित गठजोड़ को लेकर पूछे गए सवालों पर यादव ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया.

पहले फेज में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार (06 नवंबर) को कुल 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई. पहले फेज में 121 सीटों पर 64.66 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. इस दौरान 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं 14 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे.