चुनाव 2025: बिहार में बंपर वोटिंग पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'नई व्यवस्था आने जा रही है'

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण का मतदान गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को समाप्त हो गया. 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई. इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है. इस बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है. प्रशांत किशोर का कहना है कि पिछले साल में इस बार हुई सबसे ज्यादा वोटिंग ये बताता है कि जनता बदलाव चाहती है और नई व्यवस्था आने जा रही है.

बता दें कि पिछली बार इन्हीं 121 सीटों पर 55.81 फीसद वोटिंग हुई थी. इस बार शाम 5 बजे ही आंकड़ा 60.13 फीसद हो गया. प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार पूरे जोर से मैदान में उतरी है. देखना होगा कि कितनी सीटों पर पार्टी को जीत मिलती है.

महागठबंधन के नेताओं के अपने-अपने दावे

दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं के अपने दावे हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव एमए बेबी ने गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को कहा कि महागठबंधन के अभियान को बिहार के लोगों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोग, खासकर युवा, 'नफरत की राजनीति' को अस्वीकार कर देंगे.

माकपा महासचिव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि विपक्षी गठबंधन ने लोगों के कल्याण और आजीविका के मुद्दों को उठाया है. बेबी ने कहा, "महागठबंधन अभियान को बिहार के लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. हम लोगों के कल्याण और आजीविका के मुद्दों को सफलतापूर्वक सामने लाने में सफल रहे हैं."

मुकेश सहनी बोले- बिहार में बदलाव होगा

वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पहले चरण के मतदान को लेकर कहा कि बिहार में बदलाव की लहर है. हमें जानकारी मिली है कि बंपर वोटिंग हुई है. मुझे उम्मीद है कि पूरे बिहार में इस बार बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी.

सम्राट ने किया 100 से अधिक सीट पर जीत का दावा

बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रथम चरण में हुए अधिक मतदान के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आई है 121 सीटों में से करीब 100 सीटों पर एनडीए जीत रहा है. जिस तरह 2010 में लालू परिवार से कोई जीत कर नहीं आया था इस बार भी लालू परिवार से कोई जीतने वाला नहीं है.

