'जब से BJP में शामिल हुए, उनको मुसलमानों से नफरत हो गई', निरहुआ पर खेसारी लाल यादव का पलटवार

बिहार की छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि छपरा पहले से भी हॉट था, ऐसा नहीं है कि उनके आने से हॉट हुआ है. उन्होंने कहा कि वो एक छोटे से गांव में निकले हैं और आज दुनिया प्यार करती है. आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि छपरा में विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है. यहां व्यापारियों की सबसे बड़ी दिक्कत पानी निकासी की है. अगर पानी निकासी नहीं होगा तो व्यापारी बर्बाद हो जाएगा. ये होता तो छपरा का विकास हो जाता.

'पानी निकासी की समस्या को दूर करेंगे'

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने दावा किया, "सबसे पहले छपरा शहर की प्रॉब्लम पानी निकासी की उसको हम दूर करेंगे. चारों तरफ से घेरा जा रहा हूं मेरे लिए आसान नहीं है. जिस दिन छपरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत होगा उस दिन मेरी जीत सफल होगी."

'मैं नचनिया हूं क्योंकि मुझे नाचना आता है'

बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "बीजेपी में सारे लोग कलाकार हैं. मैं ही नचनिया हूं. क्योंकि मुझे नाचने आता है. बाकी लोगों को नाचने नहीं आता, वह सब कलाकार हैं. नाचना बड़ी चीज है. हर आदमी नहीं नाच सकता. ये भगवान शिव से शुरू हुआ और उसकी मालकिन सरस्वती हैं. नारायण भी नाचे. लेकिन भस्मासुर नाचा तो क्या हुआ."

'दुनिया का मनोरंजन करता हूं'

खेसारी लाल यादव ने कहा, "दुनिया का मनोरंजन करता हूं. बिहारी ठाकुर की धरती से हूं जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है. यहां की धरती पर सिर्फ संगीत है. लोगों के होठों पर मिठास है. मैं बातों से छोटा नहीं होता हूं. मैं कर्मों से बड़ा हुआ हूं."

'यदमुल्ला' कहे जाने पर किया पलटवार

'यदमुल्ला' कहे जाने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, "क्या मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं हैं, क्या वह इंसान नहीं हैं. उनके दिमाग में मुल्ला कितने बुरे शब्द जैसा है, उनके मन में मुल्ला बुरा शब्द होगा. दिनेश लाल यादव 10 साल पहले से सनातनी बने हैं. इसके पहले तमाम मूवी में उन्होंने मुसलमान का कैरेक्टर किया. उस समय उनका धर्म कहां था? वह समय भी देखना चाहिए. जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको मुसलमानों से नफरत हो गई है. मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और इसाई मेरे गार्जियन स्वरूप हैं. सब मेरे अपने हैं."

इसके आगे उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव की सरकार में हम लोगों को बाहर जाने से रोकने का प्रयास करेंगे. लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे."

'मथुरा में मंदिर के साथ बने अस्पताल-यूनिवर्सिटी'

आरजेडी नेता ने ये भी कहा, "मथुरा में कृष्ण मंदिर बनना चाहिए लेकिन वहां मंदिर के साथ एक बेहतर यूनिवर्सिटी और एक बेहतर अस्पताल बनाया जाए जिससे लोगों को शिक्षा और इलाज मिले. लोगों को श्रद्धा के साथ-साथ लड्डू खरीदने का पैसा भी मिले इसलिए वहां रोजगार भी मिले. मंदिर बने पर उसके साथ-साथ रोजी रोजगार भी मिली."

खेसारी लाल यादव ने कहा, "बिहार से थोड़ा ही बेहतर 20 साल पहले गुजरात रहा होगा. लेकिन क्या पीएम नरेंद्र मोदी को कभी बिहार नहीं दिखा? आज तक बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगी."

अंत में उन्होंने सवाल किया, "क्या आज मंगलराज है? 2 दिन पहले जो हुआ. उसके पहले जो हत्या हुई. इन लोगों ने इतना जंगलराज बोल दिया कि व्यापारी डरने लगे हैं. 20 साल से उनके हाथ में सरकार है."