हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जब से BJP में शामिल हुए, उनको मुसलमानों से नफरत हो गई', निरहुआ पर खेसारी लाल यादव का पलटवार

'जब से BJP में शामिल हुए, उनको मुसलमानों से नफरत हो गई', निरहुआ पर खेसारी लाल यादव का पलटवार

Khesari Lal Yadav News: छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और इसाई सब उनके गार्जियन हैं.

By : विवेक राय | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 08:52 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि छपरा पहले से भी हॉट था, ऐसा नहीं है कि उनके आने से हॉट हुआ है. उन्होंने कहा कि वो एक छोटे से गांव में निकले हैं और आज दुनिया प्यार करती है. आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि छपरा में विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है. यहां व्यापारियों की सबसे बड़ी दिक्कत पानी निकासी की है. अगर पानी निकासी नहीं होगा तो व्यापारी बर्बाद हो जाएगा. ये होता तो छपरा का विकास हो जाता.

'पानी निकासी की समस्या को दूर करेंगे'

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने दावा किया, "सबसे पहले छपरा शहर की प्रॉब्लम पानी निकासी की उसको हम दूर करेंगे. चारों तरफ से घेरा जा रहा हूं मेरे लिए आसान नहीं है. जिस दिन छपरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत होगा उस दिन मेरी जीत सफल होगी."

'मैं नचनिया हूं क्योंकि मुझे नाचना आता है'

बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "बीजेपी में सारे लोग कलाकार हैं. मैं ही नचनिया हूं. क्योंकि मुझे नाचने आता है. बाकी लोगों को नाचने नहीं आता, वह सब कलाकार हैं. नाचना बड़ी चीज है. हर आदमी नहीं नाच सकता. ये भगवान शिव से शुरू हुआ और उसकी मालकिन सरस्वती हैं. नारायण भी नाचे. लेकिन भस्मासुर नाचा तो क्या हुआ."

'दुनिया का मनोरंजन करता हूं'

खेसारी लाल यादव ने कहा, "दुनिया का मनोरंजन करता हूं. बिहारी ठाकुर की धरती से हूं जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है. यहां की धरती पर सिर्फ संगीत है. लोगों के होठों पर मिठास है. मैं बातों से छोटा नहीं होता हूं. मैं कर्मों से बड़ा हुआ हूं."

'यदमुल्ला' कहे जाने पर किया पलटवार

'यदमुल्ला' कहे जाने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, "क्या मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं हैं, क्या वह इंसान नहीं हैं. उनके दिमाग में मुल्ला कितने बुरे शब्द जैसा है, उनके मन में मुल्ला बुरा शब्द होगा. दिनेश लाल यादव 10 साल पहले से सनातनी बने हैं. इसके पहले तमाम मूवी में उन्होंने मुसलमान का कैरेक्टर किया. उस समय उनका धर्म कहां था? वह समय भी देखना चाहिए. जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको मुसलमानों से नफरत हो गई है. मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और इसाई मेरे गार्जियन स्वरूप हैं. सब मेरे अपने हैं."

इसके आगे उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव की सरकार में हम लोगों को बाहर जाने से रोकने का प्रयास करेंगे. लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे."

'मथुरा में मंदिर के साथ बने अस्पताल-यूनिवर्सिटी'

आरजेडी नेता ने ये भी कहा, "मथुरा में कृष्ण मंदिर बनना चाहिए लेकिन वहां मंदिर के साथ एक बेहतर यूनिवर्सिटी और एक बेहतर अस्पताल बनाया जाए जिससे लोगों को शिक्षा और इलाज मिले. लोगों को श्रद्धा के साथ-साथ लड्डू खरीदने का पैसा भी मिले इसलिए वहां रोजगार भी मिले. मंदिर बने पर उसके साथ-साथ रोजी रोजगार भी मिली."

खेसारी लाल यादव ने कहा, "बिहार से थोड़ा ही बेहतर 20 साल पहले गुजरात रहा होगा. लेकिन क्या पीएम नरेंद्र मोदी को कभी बिहार नहीं दिखा? आज तक बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगी."

अंत में उन्होंने सवाल किया, "क्या आज मंगलराज है? 2 दिन पहले जो हुआ. उसके पहले जो हत्या हुई. इन लोगों ने इतना जंगलराज बोल दिया कि व्यापारी डरने लगे हैं. 20 साल से उनके हाथ में सरकार है."

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 08:45 PM (IST)
Tags :
Khesari Lal Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
मध्य प्रदेश
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
क्रिकेट
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
मध्य प्रदेश
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
क्रिकेट
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
विश्व
ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती
ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती
जम्मू और कश्मीर
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
ट्रेंडिंग
सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल
सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget