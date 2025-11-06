हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar में जनता आज तोड़ देगी वोटिंग का अपना ही पुराना रिकॉर्ड? आंकड़े इस ओर कर रहे संकेत

Bihar Election 1st Phase Voting Percentage: बिहार चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज जारी है. इस बीच 121 विधानसभा सीटों के सभी बूथों पर बड़ी संख्या में जनता कतार में है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 Nov 2025 12:34 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार सुबह 11 बजे तक कुल 27.65 प्रतिशत मतदान हुआ. राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान 6 नवंबर सुबह 7 बजे शुरु हुआ और शाम पांच बजे तक जारी रहेगा. अगर मतदान की यही रफ्तार रही तो बिहार की जनता अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी. 

121 सीटों पर 40 हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है. सभी मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

जिन सीटों पर वर्ष 2025 में पहले चरण में जनता मताधिकार का प्रयोग कर रही है, उन सीटों वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 55.81 फीसदी हुआ था. जबकि आज हो रहे मतदान में 11 बजे तक ही आंकड़ा 30 फीसदी के करीब पहुंच गया है. बता दें वर्ष 2020 में बिहार में तीन चरणों में मतदान हुए थे.

बिहार चुनाव में चार घंटे के अंदर हुआ 27 फीसदी मतदान, क्या रहा तेज प्रताप और अनंत सिंह की सीट का हाल?

राज्य में 11 बजे तक सबसे अधिक मतदान गोपलगंज में जबकि सबसे कम पटना जिले में हुआ है.

पहले इस चरण में कुल 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे जिसमें विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार एवं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हैं. 

यहां जानें कौन से जिले में अभी तक कितना मतदान हुआ-

बेगूसराय

14.60%

30.37%

भोजपुर

13.11%

26.76%

बक्सर

13.28%

28.02%

दरभंगा

12.48%

26.07%

गोपालगंज

13.97%

30.04%

खगड़िया

14.15%

28.96%

लखीसराय

7%

30.32%

मधेपुरा

13.74%

28.46%

मुंगेर

13.37%

26.68%

मुजफ्फरपुर

14.38%

29.66%

नालंदा

12.45%

26.86%

पटना

11.22%

23.71%

सहरसा

15.27%

29.68%

समस्तीपुर

12.86%

27.92%

सारण

13.30%

28.52%

शेखपुरा

12.97%

26.04%

सिवान

13.35%

27.09%

वैशाली

14.30%

28.67%

कुल-

13.13%

27.65%

गौरतलब है कि राज्य में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे. 11 नवंबर को दूसरे फेज के मतदान में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा.

18वीं विधानसभा के गठन के लिए जारी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच लड़ाई मानी जा रही है. 

एबीपी न्यूज़, बिहार के सभी निवासियों से अपील करता है कि अगर लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें.

Published at : 06 Nov 2025 12:04 PM (IST)
