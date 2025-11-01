गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

बिहार को मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद की मौत गोली लगने की वजह से नहीं बल्कि फेफड़े फटने और कार्डियाक अरेस्ट की वजह से हुई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सीने की पसलियां भी टूटीं हैं और कुचलने की वजह से दुलारचंद का फेफड़ा फटा है.

दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण वो नीचे गिरे जिससे उनके सीने की कई हड्डियां टूट गई और फेफड़ा फट गया. उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट केस की जाँच कर रहे आइओ को सौंप दी गई है.

तीन डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम

इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तीन डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने तैयार किया है जिन्होंने दुलारचंद का पोस्टमार्टम किया था. चुनाव आयोग ने भी इस मामले में पूरी रिपोर्ट डीजीपी से मांगी है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक के अनुसन्धान में घटना से सम्बंधित करीब 100 से ज्यादातर वायरल वीडियो की जांच तकनीकी टीम ने की है. जिसमें कही भी अनंत सिंह की तस्वीर सामने नहीं आई है. एक तस्वीर में अनंत सिंह का भतीजा राजवीर नजर आया है. जिन तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो अनंत सिंह समर्थक हैं.

पुलिस की जांच में सामने आया है की पथराव में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो भी टाल इलाके के नहीं है वे बोल्डर पत्थर हैं जिन्हें गाड़ियों में लाया गया होगा. फिलहाल ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में बनी टीम मामले की हर पहलू से जाँच कर रही हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने दुलार चंद यादव की हत्या के एक दिन बाद शुक्रवार को पुलिस ने घटना की जांच के लिए तीन प्राथमिकी दर्ज की और इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. मोकामा से जनता दल (यू) उम्मीदवार और स्थानीय कद्दावर नेता अनंत सिंह को चार अन्य के साथ एक प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है. यह प्राथमिकी मृतक के पोते की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है.

चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी हत्या

बता दें कि गुरुवार को मोकामा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार करते समय दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने एक दिन बाद शुक्रवार को घटना की जांच के लिए तीन प्राथमिकी दर्ज की थीं. पुलिस ने मृतक के पोते की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है. इनमें मोकामा से जनता दल (यू) के उम्मीदवार और स्थानीय कद्दावर नेता अनंत सिंह को चार अन्य के साथ एक प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है.

