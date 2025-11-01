मोकामा हत्याकांड के बाद एक्शन में चुनाव आयोग, लाइसेंसी हथियार जब्त करने के दिए निर्देश

बिहार के मोकामा हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है. आयोग ने अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से लागू करने और हथियारों को जमा कराने का टास्क दिया है. आयोग ने बिहार में सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराने और अवैध हथियारों की बरामदगी के कड़े निर्देश दिए हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की थी. इस बैठक में चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी भी शामिल रहे. इस दौरान सीईसी ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सख्ती से गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए.

चुनाव आयोग ने दिए सख्त निर्देश

चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में आचार संहिता सख्ती से लागू करने के आदेश दिए और राज्य की सीमाओं पर निगरानी रखने, अराजक तत्वों और अफ़वाह फैलाने वालों पर नजर रखने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य के संवेदनशील व महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के उपाय किए जाए, स्ट्रांग रूम और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी मंथन हुआ.

मोकामा में चुनावी हिंसा की एक और FIR

दूसरी तरफ मोकामा जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद चुनावी हिंसा को लेकर एक और एफआईआर दर्ज की है. आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थकों की शिकायत पर पंडारक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

शुक्रवार को दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान पंडारक में बवाल हुआ था. इस दौरान वीणा देवी के काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी. पंडारक में हुए बवाल को लेकर सुमित, सोनू और गोलू पर आरोपी बनाया गया है.

मोकामा हत्याकांड में तीन शिकायतें दर्ज

मोकामा हत्याकांड में इसके पहले तीन एफआईआर दर्ज हो चुकी है. दुलारचंद के पोते नीरज कुमार के लिखित आवेदन पर अनंत सिंह, उनके दो भतीजों राजवीर व कर्मवीर के अलावा छोटन सिंह और कंजय सिंह को नामजद किया गया है.

दूसरी तरफ अनंत के समर्थक जितेंद्र कुमार की शिकायत पर मोकामा से जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष, लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो, अजय महतो नामजद हैं. एक एफआईआर पुलिस ने दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अपनी तरफ से दर्ज की है. मोकामा चुनावी रंजिश में तीन एफआईआर भदौर थाने में जबकि एक एफआईआर पंडारक थाने में दर्ज की गई है.

