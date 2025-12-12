हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जल्दी पैसे भेज दो, मेरी जान जा रही', इसके बाद मिली युवक की लाश, बिहार में खौफनाक कांड

'जल्दी पैसे भेज दो, मेरी जान जा रही', इसके बाद मिली युवक की लाश, बिहार में खौफनाक कांड

Bihar Crime News: नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र का मामला है. शुक्रवार को सड़क के किनारे से एक युवक की लाश मिली है. हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. पुलिस जांच कर रही है.

By : अमृतेश कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

नालंदा के बिहार थाना इलाके के गढ़पर मोहल्ले में शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को सड़क किनारे से एक युवक की लाश मिली. स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. एफएसएल की टीम बुलाई गई. मृतक की पहचान नूरसराय थाना क्षेत्र के कोकचलक गांव निवासी 23 वर्षीय मंटू कुमार उर्फ गोलू कुमार के रूप में हुई. 

मंटू दो महीने से बिहारशरीफ में किराए के मकान में रह रहा था. कुछ दोस्तों के साथ रहकर जमीन की खरीद-बिक्री में जुटा था. पुलिस शुरुआती जांच में इस मामले को हत्या मान रही है. सदर डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि शव को देखकर लग रहा है कि युवक की कहीं और हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका गया है. 

बिहार थाना पुलिस ने बताया कि लड़की से जुड़े विवाद या साइबर क्राइम के पैसों को लेकर मतभेद के चलते पीट-पीटकर हत्या की जा सकती है. हालांकि जांच की जा रही है. इसके बाद मामला साफ हो पाएगा.

कॉल डिटेल खंगालने में जुटी पुलिस

युवक के मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया है. कॉल डिटेल की जांच शुरू कर दी गई है. इसके अलावा कई संदिग्ध दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है. मंटू के परिजनों ने बताया कि बीती रात उसने घर पर फोन कर घबराहट भरी आवाज में पैसों की मांग की थी. उसने कहा था जल्दी पैसा भेज दो मेरी जान जा रही है. इस पर उसकी बहन ने घबराकर मंटू द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड पर कुछ पैसे ट्रांसफर भी किए थे. पुलिस अब उस नंबर और क्यूआर कोड के आधार पर जांच कर रही है. 

मंटू के शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं. डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. परिजनों से पूछताछ की गई है. कई बात परिजनों की ओर से बताई गई है जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है. 

Published at : 12 Dec 2025 03:40 PM (IST)
