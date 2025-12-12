कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज (शुक्रवार) लातूर में निधन हो गया. वे करीब 91 साल के थे. सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास लातूर स्थित अपने घर "देववर" में आखिरी सांस ली. उनके निधन के बाद सियासी गलियारे से शोक संदेश आ रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है.

अपने संदेश में नीतीश कुमार ने कहा, "उनका निधन अत्यंत दुखद है. शिवराज सिंह पाटिल ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में देश के लिए कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया है. देश की संवैधानिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई. भारतीय राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चीर शांति एवं उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है."

अखिलेश प्रसाद सिंह बोले- 'देश ने एक बड़ा राजनेता खो दिया'

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के निधन पर कहा, "यह बहुत दुखद है और मुझे उनके साथ 2004 से 2009 तक काम करने का मौका मिला था. वे एक बड़े राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी व्यक्ति थे... उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय था. देश ने एक बड़ा राजनेता खो दिया है. उनके शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदना है."

सांसद मनोज झा ने कहा- 'कांग्रेस को अपूरणीय क्षति हुई'

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के निधन पर, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "मेरा मानना है कि कांग्रेस को अपूरणीय क्षति हुई है. कई वर्षों तक अलग-अलग पदों पर सार्वजनिक जीवन को उन्होंने समृद्ध किया. मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके समर्थकों को, परिवार और परिजनों को संबल दें."

यह भी पढ़ें- 'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा