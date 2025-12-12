हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shivraj Patil Death: शिवराज पाटिल के निधन पर CM नीतीश कुमार ने जताया दुख, बोले- 'देश की संवैधानिक…'

Shivraj Patil Death: शिवराज पाटिल के निधन पर CM नीतीश कुमार ने जताया दुख, बोले- 'देश की संवैधानिक…'

Shivraj Patil Death: मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि शिवराज पाटिल के निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है. कांग्रेस और आरजेडी की ओर से भी दुख जताया गया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Dec 2025 11:56 AM (IST)
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज (शुक्रवार) लातूर में निधन हो गया. वे करीब 91 साल के थे. सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास लातूर स्थित अपने घर "देववर" में आखिरी सांस ली. उनके निधन के बाद सियासी गलियारे से शोक संदेश आ रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है. 

अपने संदेश में नीतीश कुमार ने कहा, "उनका निधन अत्यंत दुखद है. शिवराज सिंह पाटिल ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में देश के लिए कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया है. देश की संवैधानिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई. भारतीय राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चीर शांति एवं उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है."

अखिलेश प्रसाद सिंह बोले- 'देश ने एक बड़ा राजनेता खो दिया'

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के निधन पर कहा, "यह बहुत दुखद है और मुझे उनके साथ 2004 से 2009 तक काम करने का मौका मिला था. वे एक बड़े राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी व्यक्ति थे... उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय था. देश ने एक बड़ा राजनेता खो दिया है. उनके शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदना है."

सांसद मनोज झा ने कहा- 'कांग्रेस को अपूरणीय क्षति हुई'

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के निधन पर, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "मेरा मानना है कि कांग्रेस को अपूरणीय क्षति हुई है. कई वर्षों तक अलग-अलग पदों पर सार्वजनिक जीवन को उन्होंने समृद्ध किया. मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके समर्थकों को, परिवार और परिजनों को संबल दें."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 12 Dec 2025 11:54 AM (IST)
Nitish Kumar Shivraj Patil BIHAR NEWS Shivraj Patil Death
