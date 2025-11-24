पटना में दिनदहाड़े शख्स का मर्डर, हत्या करने आए दोनों बदमाश भी मॉब लिंचिंग में मारे गए

राजधानी पटना में सोमवार (24 नवंबर, 2025) को दिनदहाड़े एक शख्स की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. मौके पर दोनों बदमाश भी मॉब लिंचिंग में मारे गए. घटना पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमाचक गांव की है. एक बाइक से दो बदमाश मर्डर करने के लिए पहुंचे थे.

मृतक की पहचान 75 वर्षीय अशर्फी राय के रूप में की गई है. दोनों बदमाशों की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी. गोली मारकर जब ये दोनों भागने लगे तो मौके पर मौजूद लोगों ने घेर लिया और दोनों को पीट-पीटकर मार डाला.

पूर्वी एसपी ने की घटना की पुष्टि

पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि घटना शाम के करीब साढ़े चार से पांच बजे की है. अशर्फी राय अपने घर के बाहर बैठे थे. इतने में दो अपराधी पहुंचे और गोली मारकर निकल गए. इसी बीच में आसपास के जो लोग थे उन्होंने घेर लिया. इन दोनों की पिटाई कर जिससे इनकी मौत हो गई.

एसपी परिचय कुमार ने कहा कि जिस व्यक्ति (अशर्फी राय) को गोली लगी थी उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया था. इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई. घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची है. एफएसएल की टीम भी पहुंचने वाली है. सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं.

