मधेपुरा में सुबह-सुबह हुआ सड़क हादसा, बारात से लौट रही स्कॉर्पियो नदी में पलटी, 2 लोगों की मौत

बिहार के मधेपुरा में सोमवार (24 नवंबर, 2025) की सुबह-सुबह एक सड़क हादसा हो गया. मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर बलुआहा नदी के समीप बारात से लौट रही एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो नदी में जा गिरी. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि अन्य लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई.

सुबह के 4 से 4.30 बजे के आसपास हुआ हादसा

घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर मुरलीगंज थाने की पुलिस पहुंची. घटना के बारे में बताया गया कि मुरलीगंज प्रखंड के तिनकोनवा गांव से बारात सिंघेश्वर स्थान गई थी. रविवार (23 नवंबर, 2025) की रात शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ. इसके बाद सोमवार की सुबह करीब 4 से 4.30 बजे के आसपास लौटते समय यह हादसा हो गया.

बारात से लौट रही स्कॉर्पियो में सवार थे छह लोग

जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो में कुल छह लोग सवार थे जिनमें से चार लोग किसी तरह बचकर बाहर निकल गए, लेकिन दो लोगों की मौत हो गई. मरने वालों की पहचान सिंगियान पंचायत के वार्ड नंबर 9 निवासी चंदकिशोर यादव (उम्र करीब 55 साल) और पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी चिंटू अग्रवाल के रूप में की गई है. चिंटू दूल्हे का साथी बताया जा रहा है. मौके पर मौजूद रिश्ते में लगने वाले व्यक्ति ने उक्त जानकारी दी है.

दूसरी ओर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने की प्रक्रिया में जुट गई. वहीं क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो को नदी से बाहर निकालने की तैयारी शुरू की गई. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धुंध के कारण सुबह के 4.30 बजे के आसपास यह घटना हुई है. कहा कि यह बलुआहा घाट रामपुर है, इससे पहले भी यहां इस तरह की घटना हुई है. इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई है.

