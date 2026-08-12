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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: नवादा में बड़ी वारदात, घर में सोए बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या

बिहार: नवादा में बड़ी वारदात, घर में सोए बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या

Nawada News in Hindi: घटना नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है. बुजुर्ग के सिर में गोली लगी हुई थी. शव से बदबू आ रही थी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written By : अमन राज |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 12 Aug 2026 01:01 PM (IST)
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बिहार के नवादा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर से बुजुर्ग की बुधवार (12 अगस्त, 2026) को लाश मिली. शव को देखने से लग रहा था कि सिर में गोली मारी गई है. पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खालसा ढिवरी गांव की है. मृतक की पहचान टुनटुन यादव (उम्र 60-62 साल) के रूप में हुई है. 

बुजुर्ग के सिर में लगी थी गोली

घर में मिली लाश की जानकारी जैसे ही गांव के लोगों को हुई तो भीड़ लग गई. गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंचे मुफस्सिल थाना के एएसआई मोहन कुमार सिंह के अनुसार, बुजुर्ग के सिर में गोली लगी हुई थी. शव से बदबू आ रही थी. उन्होंने बताया कि देखने से लग रहा है कि हत्या करीब 24 घंटे पहले की गई होगी.

बहू ने जेठ पर लगाया आरोप

शव को गांव के कुछ लोग दफनाने की तैयारी में थे ताकि मामला दब जाए इसी बीच पुलिस पहुंच गई. बुजुर्ग के घर में परिवार का कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था. हालांकि बगल में ही छोटी बहू रहती थी. उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि ससुर पड़ोस के एक कमरे में रहते थे और वहीं खाते-पीते थे. सोते थे. घटना कैसे घटी उसे नहीं पता. उसने हत्या का आरोप अपने जेठ पर लगाया है.

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गांव में नहीं थे बुजुर्ग के दोनों बेटे

जानकारी के अनुसार बुजुर्ग के दो बेटे हैं. दोनों बाहर रहते हैं. दोनों की शादी हो चुकी है. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने प्रारंभिक जांच में भूमि विवाद को हत्या का संभावित कारण बताया है. हालांकि घटना के समय दोनों बेटे गांव में नहीं थे. पुलिस हर पहलू पर गहन जांच कर रही है.

इस घटना से गांव में हड़कंप मचा है. पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में है. पुलिस का दावा है कि जल्द मामले का खुलासा हो जाएगा. हत्या के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Published at : 12 Aug 2026 12:59 PM (IST)
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