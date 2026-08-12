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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: बीच सड़क अपराधियों का तांडव, युवक को 4 गोलियां मारीं; CCTV में कैद वारदात

Patna News: बीच सड़क अपराधियों का तांडव, युवक को 4 गोलियां मारीं; CCTV में कैद वारदात

Patna News In Hindi: पटना के रामकृष्ण नगर में बाइक सवार तीन बदमाशों ने सड़क पर खड़े प्रॉपर्टी डीलर शुभम यादव को चार गोलियां मार दीं. वारदात CCTV में कैद हुई है, पुलिस जांच में जुटी है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 12 Aug 2026 11:19 AM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बीच सड़क एक युवक को ताबड़तोड़ चार गोलियां मार दीं. वारदात का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक सवार तीन अपराधी युवक पर फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं. घटना उस वक्त हुई, जब पटना एसएसपी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक कर रहे थे.

घटना रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के भूपतिपुर ज्योतिष बाबा रोड की है. जानकारी के मुताबिक शुभम यादव अपने घर के बाहर सड़क पर मोबाइल से बात कर रहा था. इसी दौरान एक अपाचे बाइक पर सवार तीन अपराधी वहां पहुंचे. बाइक से उतरकर बदमाशों ने शुभम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए. गोली लगने के बाद शुभम सड़क पर गिर पड़ा. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

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प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था शुभम

घायल शुभम यादव के परिजनों के मुताबिक वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और आसपास जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा था. परिवार का कहना है कि शुभम की किसी से दुश्मनी नहीं थी. परिजनों के अनुसार, शुभम को चार गोलियां लगी हैं और दो गोलियां अभी उसके शरीर में फंसी हुई हैं. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

वारदात का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. फुटेज में बाइक सवार तीन आरोपी घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं. पुलिस आसपास लगे अन्य CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और गोलीबारी से जुड़े साक्ष्य जुटाए. हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

SSP की क्राइम मीटिंग के दौरान वारदात

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समय पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा सभी अनुमंडलों और जिले के थानेदारों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक कर रहे थे, उसी दौरान राजधानी में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी. घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच दहशत है. परिजनों ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई और कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. फिलहाल पुलिस शुभम पर हमले की वजह और हमलावरों की पहचान करने में जुटी है.

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Published at : 12 Aug 2026 11:19 AM (IST)
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