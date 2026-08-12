कांग्रेस के सुंदरकांड पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'राहुल गांधी ने…'

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विरोध में कांग्रेस के नेता सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं. चंदा में गबन के आरोप में कांग्रेस की ओर से बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी को घेरा जा रहा है. इस पर सियासत देखने को मिल रही है. इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है.

कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जेडीयू के विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा, "उनको तो पहले सद्बुद्धि जागनी चाहिए थी… जिसने सब दिन सनातन को गाली दी… हमारे प्रभु श्रीराम को गाली दी. उनको मानते नहीं हैं कांग्रेस के लोग… आज जब वे लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूं कि सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है."

Aurangabad, Bihar: JD(U) MLA Pramod Kumar Singh says, "They should have realized this earlier. The Congress leaders who have always insulted Sanatan Dharma and Lord Ram do not believe in Him. Today, they are reciting the Sundarkand, and even when they were invited, they did not… pic.twitter.com/Tr6eDqjkzn — IANS (@ians_india) August 12, 2026

जेडीयू विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा, "उस समय कहां थे जब अयोध्या में प्रभु श्रीराम की स्थापना हो रही थी? उस समय राहुल गांधी ने तो जाने से मना कर दिया था. उनको तो न्योता मिला था. उस समय नहीं गए क्योंकि उनको मंदिर से अधिक मस्जिद से प्रेम है." जेडीयू विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि अगर वो मंदिर जाते तो एक खास वर्ग नाराज हो जाता.

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'जिन्होंने चंदा चोरी की वो बचेंगे नहीं'

प्रमोद कुमार सिंह ने कहा, "सुंदरकांड का पाठ और हवन किया जा रहा है तो ये तो पहले करना चाहिए ता जिस समय न्योता मिला था. जहां तक चंदा चोरी की बात है तो ये पूरा भारतवर्ष ही नहीं विश्व जानता है कि जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनके शासनकाल में कोई गलत करने वाला व्यक्ति नहीं बचेगा. वो न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं. गलत करने वाले की यूपी में खैर नहीं है. कई उदाहरण हैं जो कांग्रेस को पता है और वही योगी जी पर उंगली उठाते हैं. जिन्होंने चंदा चोरी की है वो बचेंगे नहीं."

जेडीयू विधायक ने आगे कहा, "मैं कांग्रेस के साथ-साथ महागठबंधन के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे सनातन का आप प्रचार कर रहे हैं… जो हम लोग करते थे. कम से कम आज लगा आपको कि सनातन में ही शक्ति है कि किसी की बुद्धि को ठीक किया जा सकता है, तो कांग्रेस के लोगों को बहुत-बहुत धन्यावाद. ऐसे ही चलेंगे तभी आपका कल्याण होगा."

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