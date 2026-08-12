मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकांग्रेस के सुंदरकांड पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'राहुल गांधी ने…'

कांग्रेस के सुंदरकांड पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'राहुल गांधी ने…'

Congress Sundarkand Politics: जेडीयू का कहना है कि गलत करने वाले की यूपी में खैर नहीं है. कई उदाहरण हैं जो कांग्रेस को पता है और वही योगी जी पर उंगली उठाते हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 12 Aug 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विरोध में कांग्रेस के नेता सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं. चंदा में गबन के आरोप में कांग्रेस की ओर से  बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी को घेरा जा रहा है. इस पर सियासत देखने को मिल रही है. इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है.

कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जेडीयू के विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा, "उनको तो पहले सद्बुद्धि जागनी चाहिए थी… जिसने सब दिन सनातन को गाली दी… हमारे प्रभु श्रीराम को गाली दी. उनको मानते नहीं हैं कांग्रेस के लोग… आज जब वे लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूं कि सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है." 

जेडीयू विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा, "उस समय कहां थे जब अयोध्या में प्रभु श्रीराम की स्थापना हो रही थी? उस समय राहुल गांधी ने तो जाने से मना कर दिया था. उनको तो न्योता मिला था. उस समय नहीं गए क्योंकि उनको मंदिर से अधिक मस्जिद से प्रेम है." जेडीयू विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि अगर वो मंदिर जाते तो एक खास वर्ग नाराज हो जाता.

यह भी पढ़ें- Patna News: बीच सड़क अपराधियों का तांडव, युवक को 4 गोलियां मारीं; CCTV में कैद वारदात

'जिन्होंने चंदा चोरी की वो बचेंगे नहीं'

प्रमोद कुमार सिंह ने कहा, "सुंदरकांड का पाठ और हवन किया जा रहा है तो ये तो पहले करना चाहिए ता जिस समय न्योता मिला था. जहां तक चंदा चोरी की बात है तो ये पूरा भारतवर्ष ही नहीं विश्व जानता है कि जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनके शासनकाल में कोई गलत करने वाला व्यक्ति नहीं बचेगा. वो न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं. गलत करने वाले की यूपी में खैर नहीं है. कई उदाहरण हैं जो कांग्रेस को पता है और वही योगी जी पर उंगली उठाते हैं. जिन्होंने चंदा चोरी की है वो बचेंगे नहीं."

जेडीयू विधायक ने आगे कहा, "मैं कांग्रेस के साथ-साथ महागठबंधन के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे सनातन का आप प्रचार कर रहे हैं… जो हम लोग करते थे. कम से कम आज लगा आपको कि सनातन में ही शक्ति है कि किसी की बुद्धि को ठीक किया जा सकता है, तो कांग्रेस के लोगों को बहुत-बहुत धन्यावाद. ऐसे ही चलेंगे तभी आपका कल्याण होगा."

यह भी पढ़ें- नौकरी के लिए भटक रहा कंचनजंगा पर तिरंगा फहराने वाला दिव्यांग, मिल चुका है राष्ट्रपति सम्मान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Congress JDU Sundarkand BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
कांग्रेस के सुंदरकांड पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'राहुल गांधी ने…'
कांग्रेस के सुंदरकांड पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'राहुल गांधी ने…'
बिहार
नौकरी के लिए भटक रहा कंचनजंगा पर तिरंगा फहराने वाला दिव्यांग, मिल चुका है राष्ट्रपति सम्मान
नौकरी के लिए भटक रहा कंचनजंगा पर तिरंगा फहराने वाला दिव्यांग, मिल चुका है राष्ट्रपति सम्मान
बिहार
Patna News: बीच सड़क अपराधियों का तांडव, युवक को 4 गोलियां मारीं; CCTV में कैद वारदात
बीच सड़क अपराधियों का तांडव, युवक को 4 गोलियां मारीं; CCTV में कैद वारदात
बिहार
ड्रग्स तस्करी में मुखिया को 10 साल की सजा, बर्खास्त सिपाही के घर से मिला था 131 किलो गांजा
ड्रग्स तस्करी में मुखिया को 10 साल की सजा, बर्खास्त सिपाही के घर से मिला था 131 किलो गांजा
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सावन में संजय निषाद ने मछली को बताया 'शाकाहारी', बोले- 'बिना लहसुन-प्याज के बनाएं'
सावन में संजय निषाद ने मछली को बताया 'शाकाहारी', बोले- 'बिना लहसुन-प्याज के बनाएं'
फ़ुटबॉल
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
लाइफस्टाइल
Salt Dry In Monsoon: मानसून में नमक डिब्बे में गीला हो जाता है? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे
मानसून में नमक डिब्बे में गीला हो जाता है? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे
शिक्षा
German language: जर्मन भाषा सीखने के बाद कहां बना सकते हैं करियर?
जर्मन भाषा सीखने के बाद कहां बना सकते हैं करियर?
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget