राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके से शुक्रवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने प्रेमी की पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी. इतने पर भी जी नहीं भरा तो उसने पानी से भरा घड़ा लाकर उस पर फेंक दिया. हत्या के बाद महिला खुद घंटों शव के पास बैठी रही और फिर पुलिस को फोन कर दिया.

महिला ने पुलिस को बताया कि "मैंने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है. शव कमरे में पड़ा है. कृपया आ जाइए." कॉल पर यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. आरोपी प्रेमिका को पुलिस ने हिरासत में लिया और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर बुलाई गई.

घटना के संबंध में कंकड़बाग थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि लड़की से पूछताछ की गई है. उसने बताया कि वह पिछले पांच साल से अपने प्रेमी मुरारी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी. उसका प्रेमी मुरारी करीब चार साल से शादी का झूठा वादा कर रहा था. काफी दबाव के बाद उसने दशहरे पर उससे शादी करने का वादा किया था.

पुलिस के मुताबिक बीते शुक्रवार की रात जब लड़की ने शादी की बात की तो मुरारी बात को टालने लगा. तब मामला बिगड़ना शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट होने लगी. फिर मामला शांत हो गया, लेकिन देर रात जब मुरारी सो रहा था तो आरोपी लड़की ने मुरारी की सिलबट्टे के पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. आरोपी महिला पहले से शादीशुदा थी, उसके पहले पति से एक बेटी भी है. पहले पति से उसकी नहीं पटती थी.

वहीं मुरारी बेंगलुरु में ड्राइवर का काम करता था और तीन साल से गांव नहीं आया था. वह 16 सितंबर को पटना लौटा था और पूजा के साथ किराए के मकान में रह रहा था. मुरारी के भाई ने आरोप लगाया कि मुरारी मसौढ़ी में जमीन खरीदने वाले था आरोपी महिला संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी, लेकिन मुरारी इसके लिए तैयार नहीं था. मुरारी के भाई मनोज यादव ने आरोप लगाया कि महिला ने पहले उसके भाई को खाने में नींद की गोलियां दीं उसके बाद बेहोश होने पर उसकी हत्या कर दी.