बिहार कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, इन 7 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला

विधानसभा चुनाव (2025) में हुई करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस ने वैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने पार्टी के विरोध में कार्य किए हैं. पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण छह वर्ष के लिए सात नेताओं को निकाला गया है. पार्टी से इनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई है.

बताया जाता है कि कांग्रेस के मूल सिद्धांतों, अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा के प्रति शिथिल रवैया अपनाने एवं पार्टी-प्लेटफॉर्म के बाहर लगातार अवांछित व भ्रामक बयान जारी करने के आरोप में प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने यह एक्शन लिया है. अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने आदेश जारी किया है.

उन्होंने कहा है कि संबंधित नेताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण समिति को संतोषजनक नहीं लगा. उनके कार्य पार्टी अनुशासन उल्लंघन के पांच मानकों में से तीन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आते हैं. समिति ने उल्लेख किया कि नेताओं ने कांग्रेस के कार्यक्रमों और निर्णयों के विरुद्ध लगातार पार्टी मंचों से बाहर बयान दिए. सक्षम अधिकारियों के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की. प्रिंट और सोशल मीडिया में टिकट खरीद-फरोख्त जैसे निराधार और भ्रामक आरोप लगाकर पार्टी की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचाई.

इन सात नेताओं को दिखाया गया पार्टी से बाहर का रास्ता

आदित्य पासवान- पूर्व उपाध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल शकीलुर रहमान- पूर्व उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस राज कुमार शर्मा- पूर्व अध्यक्ष, किसान कांग्रेस राज कुमार राजन- पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश युवा कांग्रेस कुंदन गुप्ता- पूर्व अध्यक्ष, अति पिछड़ा विभाग कंचना कुमारी- अध्यक्ष, बांका जिला कांग्रेस कमेटी रवि गोल्डेन- नालंदा जिला

बता दें कि 43 नेताओं को पार्टी की ओर से नोटिस भेजा गया था. 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक इन्हें लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था. इसके बाद पार्टी कार्यालय में धरना-प्रदर्शन भी हुआ था. अब 7 नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई की है.

दूसरी ओर अभी बीते 21 तारीख (21 नवंबर, 2025) को ही बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां ने इस्तीफा दिया था. उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे. कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में महिला अध्यक्ष को भी टिकट नहीं मिला. इस तरह से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में अफरातफरी जैसा हाल है.

यह भी पढ़ें- मंत्री दीपक प्रकाश तो गजब निकले! सुबह-सुबह पहुंच गए विभाग, जारी कर दिया ये बड़ा फरमान