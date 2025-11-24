मंत्री दीपक प्रकाश तो गजब निकले! सुबह-सुबह पहुंच गए विभाग, जारी कर दिया ये बड़ा फरमान

बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब मंत्रियों ने अपने विभाग का काम संभालना शुरू कर दिया है. सोमवार (24 नवंबर, 2025) को कई मंत्रियों ने अपने संबंधित विभाग जाकर पदभार ग्रहण किया. उनका स्वागत किया गया. नए मंत्रिमंडल में शामिल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने भी काम शुरू कर दिया है. ना सिर्फ काम शुरू किया है बल्कि फरमान भी जारी करने लगे हैं.

दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं. सोमवार की सुबह करीब 9:30 कार्यालय शुरू होते ही वे अपने विभाग की सभी प्रशाखाओं का निरीक्षण करने पहुंच गए. निरीक्षण के दौरान पंचायती राज विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से उन्होंने परिचय प्राप्त किया. साथ ही कार्य निष्पादन के दौरान आ रही समस्याओं एवं चुनौतियों से वे अवगत हुए.

'आम जन की पहुंच सहज हो यह आवश्यक'

मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विभागीय योजनाओं से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि विभाग तक आम-जन की पहुंच सहज हो यह आवश्यक है.

आगे उन्होंने विभाग की संचिकाओं के डिजिटलीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए भी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया, ताकि विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य कर सके. इस मौके पर विभाग के अपर सचिव नजर हुसैन, उप-सचिव गोविंद चौधरी एवं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी और अन्य कर्मी उपस्थित रहे.

दीपक प्रकाश के कार्य करने के अंदाज से हर कोई हैरान

बता दें कि दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. उनके मंत्री बनाए जाने के बाद लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं. अभी वर्तमान में ना ही वे विधायक हैं और ना एमएलसी हैं. सियासी गलियारे में हो रही बयानबाजी के बीच दीपक प्रकाश की निरीक्षण वाली तस्वीर से अब हर कोई हैरान है. दीपक प्रकाश भले पहली बार मंत्री बने हैं, लेकिन उनके काम करने के इस अंदाज से ऐसा लग रहा है कि पंचायती राज विभाग में कैसे और बेहतर कार्य हो इसके लिए वो संकल्पित हैं.

