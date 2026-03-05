नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बिहार कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'JDU के कुछ नेताओं ने...'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर सबको चौंका दिया है. शुरुआत में जब मीडिया में खबरें चलीं तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था. गुरुवार (05 मार्च, 2026) को जब खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पुष्टि कर दी तो सभी हैरान रह गए. जेडीयू का एक गुट आक्रोशित भी है. इस बीच विपक्ष के नेताओं की ओर से भी सवाल दागे जा रहे हैं. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सवाल किया है.

राजेश राम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मैं BJP और JDU के नेताओं और कार्यकर्ताओं से, बिहार के मतदाताओं से पूछना चाहता हूं- "25 से 30, फिर से नीतीश" क्या हुआ इस नारे का? क्या 2030 आ गया?"

'बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेताओं ने रचा षड्यंत्र'

उन्होंने कहा कि आज बिहार में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती, षड्यंत्र के तहत सत्ता से बेदखल किया जा रहा है. यह षड्यंत्र बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेताओं ने मिलकर रचा है. मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के साथ भी इन लोगों ने खिलवाड़ किया है. इसे लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और हम सबने बार-बार लोगों को आगाह किया था.

'जेडीयू को भी तोड़ने का प्लान तैयार…'

कांग्रेस नेता ने कहा, "बीजेपी और आरएसएस को पता था कि इनके नाम पर बिहार में वोट नहीं मिलेगा, इसलिए नीतीश जी के नाम पर चुनाव जीतकर और उन्हें धोखे से हटाकर बिहार पर कब्जे का गंदा खेल रचा गया. यह बिहार के करोड़ों मतदाताओं और नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की हत्या है. यह जनमत की हत्या है. बीजेपी ने आज नीतीश जी को निपटाया है, जल्द ही ये जेडीयू को भी निपटा देंगे. जेडीयू को तोड़ने का प्लान भी इनका तैयार है."

अपने पोस्ट में राजेश राम ने आगे लिखा है, "राजनीतिक विचारधारा और पक्ष-विपक्ष की राजनीति से अलग, मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी के साथ हो रहे इस गंदे खेल को लेकर मर्माहत हूं. मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है."

