हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बिहार कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'JDU के कुछ नेताओं ने...'

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बिहार कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'JDU के कुछ नेताओं ने...'

Nitish Kumar Rajya Sabha News: कांग्रेस का कहना है कि आज बिहार में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती, षड्यंत्र के तहत सत्ता से बेदखल किया जा रहा है. जल्द ही ये जेडीयू को भी निपटा देंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Mar 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर सबको चौंका दिया है. शुरुआत में जब मीडिया में खबरें चलीं तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था. गुरुवार (05 मार्च, 2026) को जब खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पुष्टि कर दी तो सभी हैरान रह गए. जेडीयू का एक गुट आक्रोशित भी है. इस बीच विपक्ष के नेताओं की ओर से भी सवाल दागे जा रहे हैं. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सवाल किया है.

राजेश राम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मैं BJP और JDU के नेताओं और कार्यकर्ताओं से, बिहार के मतदाताओं से पूछना चाहता हूं- "25 से 30, फिर से नीतीश" क्या हुआ इस नारे का? क्या 2030 आ गया?"

'बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेताओं ने रचा षड्यंत्र'

उन्होंने कहा कि आज बिहार में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती, षड्यंत्र के तहत सत्ता से बेदखल किया जा रहा है. यह षड्यंत्र बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेताओं ने मिलकर रचा है. मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के साथ भी इन लोगों ने खिलवाड़ किया है. इसे लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और हम सबने बार-बार लोगों को आगाह किया था.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'

'जेडीयू को भी तोड़ने का प्लान तैयार…'

कांग्रेस नेता ने कहा, "बीजेपी और आरएसएस को पता था कि इनके नाम पर बिहार में वोट नहीं मिलेगा, इसलिए नीतीश जी के नाम पर चुनाव जीतकर और उन्हें धोखे से हटाकर बिहार पर कब्जे का गंदा खेल रचा गया. यह बिहार के करोड़ों मतदाताओं और नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की हत्या है. यह जनमत की हत्या है. बीजेपी ने आज नीतीश जी को निपटाया है, जल्द ही ये जेडीयू को भी निपटा देंगे. जेडीयू को तोड़ने का प्लान भी इनका तैयार है."

अपने पोस्ट में राजेश राम ने आगे लिखा है, "राजनीतिक विचारधारा और पक्ष-विपक्ष की राजनीति से अलग, मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी के साथ हो रहे इस गंदे खेल को लेकर मर्माहत हूं. मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है."

यह भी पढ़ें- बिहार: JDU कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, खाने का टेबल पलटा, प्लेट तोड़े, नहीं किया भोजन

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 05 Mar 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections Nitish Kumar Rajesh Ram BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar News: नीतीश कुमार के साथ बिहार के इन तीन नेताओं का भी सियासी सफर खतरे में! जानें-क्यों?
नीतीश कुमार के साथ बिहार के इन तीन नेताओं का भी सियासी सफर खतरे में! जानें-क्यों?
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बिहार कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'JDU के कुछ नेताओं ने...'
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बिहार कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'JDU के कुछ नेताओं ने...'
बिहार
Nitish Kumar News: संजय राउत ने की NDA की तारीफ, 'नीतीश कुमार से बिहार का जिम्मा वापस लेना...'
संजय राउत ने की NDA की तारीफ, 'नीतीश कुमार से बिहार का जिम्मा वापस लेना...'
बिहार
Rajya Sabha Election: नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'सब लोग उनके फैसले की...'
राज्यसभा चुनाव: नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'सब लोग उनके फैसले की...'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War: अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले- हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया
Live: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले- हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया
इंडिया
'दुनिया थोड़ी और भारत जैसी बने', पीएम मोदी की किस बात से इतना इंप्रेस हो गए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- UNSC में आपकी सीट पक्की...
'दुनिया थोड़ी और भारत जैसी बने', पीएम मोदी की किस बात से इतना इंप्रेस हो गए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- UNSC में आपकी सीट पक्की...
क्रिकेट
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
ट्रेंडिंग
फटे पैकेट में आया क्रेनबेरी का जूस तो ब्लिंकिट को ऐसे किया रिटर्न, वीडियो देख आ जाएगी शर्म
फटे पैकेट में आया क्रेनबेरी का जूस तो ब्लिंकिट को ऐसे किया रिटर्न, वीडियो देख आ जाएगी शर्म
शिक्षा
India Post GDS Result 2026: कब आएगा इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?
कब आएगा इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget