नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'

राज्यसभा जाने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई है. गुरुवार (05 मार्च, 2026) को सीएम ने अपने एक्स (X) हैंडल से इस संबंध में पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है. आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है. इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है.

उन्होंने कहा, "संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं. इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं."

आगे लिखा, "मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा. जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा."

जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा जताने पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे जेडीयू कार्यकर्ता ने कहा, "ये दुखद है. जो नीतीश कुमार छात्र आंदोलन से लेकर आज तक बिहार की जनता की सेवा करते रहे... बिहार की जनता उन्हें अपना परिवार मानती है. नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई यहां मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है. हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें."

