हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: मकर संक्रांति तक बिहार में शीतलहर का कहर जारी, अभी ठंड से राहत नहीं, आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Bihar Weather: मकर संक्रांति तक बिहार में शीतलहर का कहर जारी, अभी ठंड से राहत नहीं, आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Bihar Weather: मकर संक्रांति तक बिहार में शीतलहर और घना कुहासा जारी रहेगा. पछुआ हवाओं से ठंड बढ़ी है. आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. न्यूनतम तापमान में भी गिरावट रहने की संभावना हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 05 Jan 2026 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाके के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है. जिससे बिहार में भी सर्द पछुआ का प्रवाह हो रहा है. बिहार में पछुआ हवा की गति अभी 10 से 15 किलोमीटर तक चल रही है, इस वजह से राज्य के अधिकांश जिलों में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं.

पटना सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में लोगों को दिन में भी ठिठुरन और कनकनी का एहसास हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाके तथा बिहार में ठिठुरन वाली ठंड से आगामी मकर संक्रांति तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है.

मौसम विभाग ने 17 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट

आज 5 जनवरी सोमवार के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज सोमवार को ज्यादातर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार सहित कुल 17 जिलों में घना कुहासा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बड़ी चेतावनी दिया है. इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर ,समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी ,जहानाबाद , गया, नालंदा, नवादा एयर शेखपुरा जिला शामिल है. इन जिलों में 10 से 11:00 बजे तक घना कुहासा छाए रहने की पूरी संभावना है. उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में तो दक्षिण बिहार के पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद भोजपुर, बक्सर में भी अधिक ठंड के साथ शीतलहर की संभावना है.

दक्षिण बिहार के कुल जिला छोड़कर आज भी राज्य के अधिकांश जिलों में दिन में धूप नहीं के बराबर निकालने के साथ पछुआ हवा से  ठंड में बढ़ोतरी रहने का पूर्वानुमान है. राजधानी पटना में आज हल्की कुहासा लेकिन ठंड से आज भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. राजधानी के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट रहने की संभावना हैं.

13.8 से 19.5 डिग्री के बीच रहा बिहार का न्यूनतम तापमान

बीते रविवार को भी सुबह के समय राज्य के ज्यादातर शहरों में घने से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा. ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई. बिहार का न्यूनतम तापमान 8.2 से 14.5 और अधिकतम तापमान 13.8 से 19.5 डिग्री के बीच रहा. सबसे कम तापमान 8.2 छपरा और सबसे अधिक तापमान 19.5 डिग्री शेखपुरा में दर्ज हुआ. वहीं सुबह के समय सबसे कम दृश्यता 50 मीटर वाल्मीकि नगर में रही. रविवार को राज्यभर में 8 से 12 किमी की रफ्तार से बर्फीली हवा चली. इस वजह से उत्तर बिहार के ज्यादातर जिले खासकर पश्चिमी और मध्य के जिलों के तापमान में गिरावट रही और 14 से 15 डिग्री के बीच दिन का तापमान रहा. राजधानी पटना में शनिवार की अपेक्षा रविवार को कोई विशेष बदलाव नहीं रहे और 14.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दिन में दर्ज की गई और पूरे दिन ठिठुरन वाली ठंड बरकरार रही.

Published at : 05 Jan 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
Makar Sankranti Cold Wave BIHAR WEATHER
