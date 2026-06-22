भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'

भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कड़े शब्दों में बिहार के अपराधियों को चेतावनी दी है. सोमवार (22 जून, 2026) को सम्राट चौधरी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं. अपराधी को बिहार छोड़ना होगा. कोई रोक नहीं सकता है. अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है. ये बिहार है… कितना भी अपराधी के पक्ष में रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है."

मुख्यमंत्री ने कहा, "सम्राट चौधरी हर हाल में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा. इसमें कहीं दो मत नहीं है. कोई गलतफहमी में मत रहना. ये अतिपिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35-36 परसेंट है… उसका मैं अंगरक्षक हूं. कोई माई का लाल छू नहीं सकता. लंबे समय से बिहार की राजनीति में नहीं हूं. सफाई अभियान चलता रहेगा."

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अशोक चौधरी बोले- पुलिस ने गलत किया

बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. आईएएनएस से बातचीत करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि पुलिस की ओर से गलत किया गया है. पुलिस को विषम परिस्थितियों को नियंत्रित करने की ट्रेनिंग दी जाती है. पुलिस इसके लिए नहीं है कि कोई उकसा दे तो गोली चला दे.

उन्होंने कहा कि भरत भूषण तिवारी हिस्ट्रीशीटर नहीं थे, वे समाजसेवी थे. हर डीएम और एसपी के यहां उनकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. जिस वक्त घटना हुई, हम लोग सोचे कि कोई अपराधी मारा गया है. उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि रंगदार और अपराधियों से पुलिस दो-दो हाथ कर सकती है. ऐसा नहीं है कि जिसको मन करे उसी को गोली मार दे.

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