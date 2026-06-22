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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'

भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'

Bihar CM Samrat Choudhary: सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं. अपराधी को बिहार छोड़ना होगा. कोई रोक नहीं सकता है.

Written By : अजीत कुमार, पटना, आईएएनएस |  Updated at : 22 Jun 2026 09:27 PM (IST)
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भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कड़े शब्दों में बिहार के अपराधियों को चेतावनी दी है. सोमवार (22 जून, 2026) को सम्राट चौधरी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. 

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं. अपराधी को बिहार छोड़ना होगा. कोई रोक नहीं सकता है. अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है. ये बिहार है… कितना भी अपराधी के पक्ष में रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है." 

मुख्यमंत्री ने कहा, "सम्राट चौधरी हर हाल में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा. इसमें कहीं दो मत नहीं है. कोई गलतफहमी में मत रहना. ये अतिपिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35-36 परसेंट है… उसका मैं अंगरक्षक हूं. कोई माई का लाल छू नहीं सकता. लंबे समय से बिहार की राजनीति में नहीं हूं. सफाई अभियान चलता रहेगा."

यह भी पढ़ें- पप्पू यादव ने सम्राट सरकार से मांगा इस्तीफा, कहा- भरत तिवारी को मिले शहीद का दर्जा

अशोक चौधरी बोले- पुलिस ने गलत किया

बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. आईएएनएस से बातचीत करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि पुलिस की ओर से गलत किया गया है. पुलिस को विषम परिस्थितियों को नियंत्रित करने की ट्रेनिंग दी जाती है. पुलिस इसके लिए नहीं है कि कोई उकसा दे तो गोली चला दे.

उन्होंने कहा कि भरत भूषण तिवारी हिस्ट्रीशीटर नहीं थे, वे समाजसेवी थे. हर डीएम और एसपी के यहां उनकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. जिस वक्त घटना हुई, हम लोग सोचे कि कोई अपराधी मारा गया है. उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि रंगदार और अपराधियों से पुलिस दो-दो हाथ कर सकती है. ऐसा नहीं है कि जिसको मन करे उसी को गोली मार दे.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी की मां ने बताया कौन है एनकाउंटर का जिम्मेदार, भाई बोला- 'मेरी मांग है कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jun 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
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