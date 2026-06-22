हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी की मां ने बताया कौन है एनकाउंटर का जिम्मेदार, भाई बोला- 'मेरी मांग है कि…'

भरत तिवारी की मां ने बताया कौन है एनकाउंटर का जिम्मेदार, भाई बोला- 'मेरी मांग है कि…'

Bharat Tiwari News: भरत तिवारी की मां आशा देवी का कहना है कि उनका बेटा समाजसेवी था. समाज के लिए काम करता था. अच्छा लड़का था. कमर में सटाकर गोली मारने का आरोप लगाया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jun 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुर के भरत तिवारी (Bharat Tiwari) के एनकाउंटर पर परिवार की प्रतिक्रिया आई है. उनकी मां आशा देवी ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को कमर में सटाकर गोली मारी गई है. उनका बेटा बहुत अच्छा था. समाजसेवी था. गरीबों के लिए वो मसीहा था. 

मीडिया से बातचीत में आशा देवी ने कहा, "...मैं इसके लिए डीएसपी को जिम्मेदार मानती हूं. उनकी फांसी की मांग करती हूं... हमारी गुहार पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है..." 

'जांच की जरूरत नहीं, वीडियो सामने है'

एनकाउंटर को लेकर भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी से सवाल किया गया कि इस मामले में सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं. इस पर चंदन ने कहा, "हमको न्यायिक जांच से मतलब नहीं है. मेरी मांग है कि इसमें जो लोग भी दोषी हैं उन पर 302 (हत्या का केस) लगाया जाए. वीडियो में सब दिख रहा है. इसमें जांच की जरूरत नहीं है. जो भी इसमें शामिल हैं उन सबको जेल में डाल दिया जाए." 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस पर मनोज झा का रिएक्शन,RJD सांसद बोले- 'जब आप एनकाउंटर करते हैं तो…'

चंदन ने यह भी कहा कि उनके भाई भरत तिवारी की जो भी मांग थी उसको पूरा किया जाए. उन्होंने कहा, "घटना के दौरान मैं मौके पर था. 100 लोगों की पुलिस थी. यहां के जो एसएचओ थे उन्होंने भरत के कंधे पर हाथ रखा और वे इतना तेज बोल रहे थे कि उनकी आवाज सुनाई दे रही थी. सरेंडर करने के बाद बातों में बहलाया जा रहा था. 20 मीटर ले जाने के बाद अचानक धक्का दे दिया गया… उसके बाद गोली चलाई गई." 

'…तो सरकार कार्रवाई करेगी'

उधर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, "ये घटना काफी दुखद है. सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है. जांच होने के बाद यदि पुलिस ने बिना वजह एनकाउंटर किया है तो सरकार कार्रवाई करेगी... जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी पुलिस दोषी पाई गई तो कार्रवाई होगी." 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी के घर पहुंचे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, परिवार से कहा- 'पहले आपको…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Encounter BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
भरत तिवारी की मां ने बताया कौन है एनकाउंटर का जिम्मेदार, भाई बोला- 'मेरी मांग है कि…'
भरत तिवारी की मां ने बताया कौन है एनकाउंटर का जिम्मेदार, भाई बोला- 'मेरी मांग है कि…'
बिहार
पप्पू यादव ने सम्राट सरकार से मांगा इस्तीफा, कहा- भरत तिवारी को मिले शहीद का दर्जा
पप्पू यादव ने सम्राट सरकार से मांगा इस्तीफा, कहा- भरत तिवारी को मिले शहीद का दर्जा
बिहार
भरत तिवारी केस पर मनोज झा का रिएक्शन, RJD सांसद बोले- 'जब आप एनकाउंटर करते हैं तो…'
भरत तिवारी केस पर मनोज झा का रिएक्शन, RJD सांसद बोले- 'जब आप एनकाउंटर करते हैं तो…'
बिहार
बिहार: 'मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं...', NEET परीक्षा का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले CM सम्राट चौधरी?
बिहार: 'मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं...', NEET परीक्षा का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले CM सम्राट चौधरी?
Advertisement

वीडियोज

BSA Scrambler 650 Review | ₹3.25 लाख में 652cc का दम! #bsa #scrambler #autolive
Imtiaz Ali ने कहा Gen Z को गलत समझा जाता है, उनके दिल में आज भी सच्ची मोहब्बत है
Bollywood News: जाह्नवी-कृति के ग्लैमरस अंदाज़ ने खींचा ध्यान, कहानी हुई पीछे? (22.06.26)
UP News: जमीनी विवाद में सपा नेता की हत्या! 24 घंटे में मुठभेड़.. और दबोचा गया आरोपी! |ABPLIVE
Laxmi Niwas:😯Veer से शादी के लिए माना Radhika का परिवार, अपनों की खुशी के लिए भरी हामी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: 10 साल में 6 PM का इस्तीफा! क्यों कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, स्टार्मर के बाद कुर्सी किसकी?
10 साल में 6 PM का इस्तीफा! क्यों कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अगला कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर पर भड़क उठे आनंद भदौरिया, खुद पोल पर चढ़कर उतारने लगे
अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर पर भड़क उठे आनंद भदौरिया, खुद पोल पर चढ़कर उतारने लगे
क्रिकेट
न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम
न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम
टेलीविजन
'वो रिकवर कर रहे हैं', पापा की मौत की झूठी खबर फैलाने वालों पर भड़के शोएब इब्राहिम
'वो रिकवर कर रहे हैं', पापा की मौत की झूठी खबर फैलाने वालों पर भड़के शोएब इब्राहिम
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
यूटिलिटी
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
एग्रीकल्चर
Farmer Friendly Birds: उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा
उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा
फूड
Evening Tea Snacks: शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget