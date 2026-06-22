भरत तिवारी की मां ने बताया कौन है एनकाउंटर का जिम्मेदार, भाई बोला- 'मेरी मांग है कि…'

भोजपुर के भरत तिवारी (Bharat Tiwari) के एनकाउंटर पर परिवार की प्रतिक्रिया आई है. उनकी मां आशा देवी ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को कमर में सटाकर गोली मारी गई है. उनका बेटा बहुत अच्छा था. समाजसेवी था. गरीबों के लिए वो मसीहा था.

मीडिया से बातचीत में आशा देवी ने कहा, "...मैं इसके लिए डीएसपी को जिम्मेदार मानती हूं. उनकी फांसी की मांग करती हूं... हमारी गुहार पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है..."

#WATCH | Bhojpur, Bihar: On the alleged police encounter of 28-year-old Bharat Bhushan Tiwari in Bhojpur district, Mother of the deceased, Asha Devi says, “...My son was shot with two bullets. He was a very good man. He worked for the society and was a messiah of the poor. He was… pic.twitter.com/sUILmq4ZrB — ANI (@ANI) June 22, 2026

'जांच की जरूरत नहीं, वीडियो सामने है'

एनकाउंटर को लेकर भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी से सवाल किया गया कि इस मामले में सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं. इस पर चंदन ने कहा, "हमको न्यायिक जांच से मतलब नहीं है. मेरी मांग है कि इसमें जो लोग भी दोषी हैं उन पर 302 (हत्या का केस) लगाया जाए. वीडियो में सब दिख रहा है. इसमें जांच की जरूरत नहीं है. जो भी इसमें शामिल हैं उन सबको जेल में डाल दिया जाए."

#WATCH | Bhojpur, Bihar: On the alleged police encounter of 28-year-old Bharat Bhushan Tiwari in Bhojpur district, Chandan Tiwari (brother of the deceased) says, “We aren't concerned with the investigation; whoever is involved should be charged and put in jail immediately. It is… pic.twitter.com/6G16SN4Fd0 — ANI (@ANI) June 22, 2026

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चंदन ने यह भी कहा कि उनके भाई भरत तिवारी की जो भी मांग थी उसको पूरा किया जाए. उन्होंने कहा, "घटना के दौरान मैं मौके पर था. 100 लोगों की पुलिस थी. यहां के जो एसएचओ थे उन्होंने भरत के कंधे पर हाथ रखा और वे इतना तेज बोल रहे थे कि उनकी आवाज सुनाई दे रही थी. सरेंडर करने के बाद बातों में बहलाया जा रहा था. 20 मीटर ले जाने के बाद अचानक धक्का दे दिया गया… उसके बाद गोली चलाई गई."

'…तो सरकार कार्रवाई करेगी'

उधर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, "ये घटना काफी दुखद है. सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है. जांच होने के बाद यदि पुलिस ने बिना वजह एनकाउंटर किया है तो सरकार कार्रवाई करेगी... जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी पुलिस दोषी पाई गई तो कार्रवाई होगी."

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