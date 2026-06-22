पप्पू यादव ने सम्राट सरकार से मांगा इस्तीफा, कहा- भरत तिवारी को मिले शहीद का दर्जा

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने मांग की है कि भरत तिवारी (Bharat Tiwari) को शहीद का दर्जा मिले. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह मांग की और साथ ही सम्राट सरकार (Samrat Government) से भी इस्तीफा मांगा. भरत तिवारी को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि वो अपराधी नहीं था, शूटर नहीं था, वो गैंग नहीं चलाता था, लोगों के लिए वो आवाज उठाता था.

पप्पू यादव ने कहा, "सभी बीजेपी के मंत्री-नेता एनकाउंटर पर बोल रहे हैं तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए. बगैर सरकार के इशारे पर बलि का बकरा आप किसको बना रहे हैं? सरकार के बगैर, हेडक्वार्टर के बगैर ये एनकाउंटर नहीं हो सकता है. ये जांच करनी चाहिए कि हेडक्वार्टर से मोबाइल पर भोजपुर के एसपी-डीएसपी किसके किसके संपर्क में थे."

सांसद ने कहा, "बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है तो आप शहीद की घोषणा करवाइए. सीबीआई जांच करवाइए."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस पर मनोज झा का रिएक्शन,RJD सांसद बोले- 'जब आप एनकाउंटर करते हैं तो…'

'सरकार इस्तीफे दे या फिर मंत्री'

पप्पू यादव ने कहा कि जो भी एनकाउंटर हुआ है, चाहे वो हाफ हो या फुल, सबकी जांच हो. 150 से ऊपर रेप हुआ है, बेगूसराय में तीन बार एक बच्ची के साथ रेप हुआ. पुलिस ने कुछ नहीं किया. पप्पू यादव ने कहा कि या तो सरकार इस्तीफा दे दे, या जो मंत्री कह रहा है कि गलत हुआ है वो इस्तीफा दे दे. दोनों में से किसी एक को इस्तीफा देना चाहिए.

बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. जिस तरह से घटना के दिन का वीडियो सामने आया है इसकी चर्चा हो रही है कि ये फेक एनकाउंटर हुआ है. बंदूक फेंके जाने के बाद भरत तिवारी को गोली मारी गई है. अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या स्पष्ट होता है.

यह भी पढ़ें- लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड