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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपप्पू यादव ने सम्राट सरकार से मांगा इस्तीफा, कहा- भरत तिवारी को मिले शहीद का दर्जा

पप्पू यादव ने सम्राट सरकार से मांगा इस्तीफा, कहा- भरत तिवारी को मिले शहीद का दर्जा

Pappu Yadav on Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बगैर सरकार के इशारे पर ये नहीं हो सकता है. हेडक्वार्टर के बगैर ये एनकाउंटर नहीं हो सकता है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jun 2026 05:16 PM (IST)
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पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने मांग की है कि भरत तिवारी (Bharat Tiwari) को शहीद का दर्जा मिले. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह मांग की और साथ ही सम्राट सरकार (Samrat Government) से भी इस्तीफा मांगा. भरत तिवारी को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि वो अपराधी नहीं था, शूटर नहीं था, वो गैंग नहीं चलाता था, लोगों के लिए वो आवाज उठाता था. 

पप्पू यादव ने कहा, "सभी बीजेपी के मंत्री-नेता एनकाउंटर पर बोल रहे हैं तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए. बगैर सरकार के इशारे पर बलि का बकरा आप किसको बना रहे हैं? सरकार के बगैर, हेडक्वार्टर के बगैर ये एनकाउंटर नहीं हो सकता है. ये जांच करनी चाहिए कि हेडक्वार्टर से मोबाइल पर भोजपुर के एसपी-डीएसपी किसके किसके संपर्क में थे." 

सांसद ने कहा, "बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है तो आप शहीद की घोषणा करवाइए. सीबीआई जांच करवाइए."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस पर मनोज झा का रिएक्शन,RJD सांसद बोले- 'जब आप एनकाउंटर करते हैं तो…'

'सरकार इस्तीफे दे या फिर मंत्री'

पप्पू यादव ने कहा कि जो भी एनकाउंटर हुआ है, चाहे वो हाफ हो या फुल, सबकी जांच हो. 150 से ऊपर रेप हुआ है, बेगूसराय में तीन बार एक बच्ची के साथ रेप हुआ. पुलिस ने कुछ नहीं किया. पप्पू यादव ने कहा कि या तो सरकार इस्तीफा दे दे, या जो मंत्री कह रहा है कि गलत हुआ है वो इस्तीफा दे दे. दोनों में से किसी एक को इस्तीफा देना चाहिए.

बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. जिस तरह से घटना के दिन का वीडियो सामने आया है इसकी चर्चा हो रही है कि ये फेक एनकाउंटर हुआ है. बंदूक फेंके जाने के बाद भरत तिवारी को गोली मारी गई है. अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या स्पष्ट होता है.

यह भी पढ़ें- लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jun 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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