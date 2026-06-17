बिहार: रौशन आनंद की हत्या की कोशिश? खान सर के कोचिंग विवाद में नया मोड़!

खान सर (Khan Sir) और रौशन आनंद (Raushan Anand) के बीच जारी विवाद में नया मोड़ आया है. रौशन आनंद के वकील निरंजन कुमार सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि बेऊर जेल में रौशन आनंद की हत्या की कोशिश की गई है. खान सर के जो दो अंगरक्षक थे वो जेल में बंद हैं और उन्होंने ही हत्या की कोशिश की है.

13 तारीख की रात हुई हत्या की कोशिश

रौशन आनंद के वकील निरंजन कुमार सिंह ने बीते मंगलवार (16 जून, 2026) की शाम मीडिया में ये बयान दिया है. उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके (रौशन) भाई की हत्या हुई है और शव गांव में पड़ा हुआ है तो वे जेल से निकलने के बाद सीधे गांव जाएंगे, लेकिन वो सीधे पटना हाई कोर्ट आए. उन्होंने आकर बताया कि 13 तारीख की रात में उनकी हत्या की कोशिश की गई है. खान के द्वारा जो दोनों उनके अंगरक्षक हैं, उनके द्वारा…" बता दें कि फायरिंग के मामले में खान सर के दो अंगरक्षक बेऊर जेल में बंद हैं. उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है.

Patna, Bihar: A murder attempt case is set to be filed against Faizal Khan, popularly known as Khan Sir, on behalf of Gyan Bindu Coaching Institute director Roshan Anand. A demand has also been made for an investigation by central agencies, including the CBI and ED.



Niranjan… pic.twitter.com/7dUCirG4ka — IANS (@ians_india) June 16, 2026

'सारी प्लानिंग से नेपाल में की गई हत्या'

निरंजन कुमार ने मीडिया को आगे बताया कि रौशन आनंद के भाई (प्रिंस यादव) की अग्रिम जमानत हमलोग फाइल करने वाले थे क्योंकि गिरफ्तारी से बचना होता है. उनको (प्रिंस) पता है कि ये लोग (खान सर) रसूख वाले लोग हैं, पुलिस को मैनेज किया है, तो वो बिहार से नेपाल चले जाते हैं. अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है… ये हत्या है... हत्या का कारण जो भी हो… सारी प्लानिंग बनाकर नेपाल में हत्या की गई है."

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खान सर के खिलाफ हत्या की होगी एफआईआर

निरंजन कुमार ने कहा कि नेपाल में हत्या हुई है, लेकिन सारा षड्यंत्र कदमकुआं के कोचिंग में बैठकर रचा गया है. ये पूरी तरह से हत्या का मामला बनता है. सुनियोजित ढंग से किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि खान सर क्रिमिनल माइंडेड हैं ये प्रतीत होता है. षड्यंत्र के तहत फैसल खान (खान सर) ने जो हत्या कराई है, उसके खिलाफ हमलोग एफआईआर दर्ज कराएंगे.

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