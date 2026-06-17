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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: रौशन आनंद की हत्या की कोशिश? खान सर के कोचिंग विवाद में नया मोड़!

बिहार: रौशन आनंद की हत्या की कोशिश? खान सर के कोचिंग विवाद में नया मोड़!

Khan Sir Coaching Controversy: रौशन आनंद के वकील निरंजन कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में यह दावा किया है. उन्होंने खान सर पर हत्या की एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही है.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Jun 2026 02:45 PM (IST)
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खान सर (Khan Sir) और रौशन आनंद (Raushan Anand) के बीच जारी विवाद में नया मोड़ आया है. रौशन आनंद के वकील निरंजन कुमार सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि बेऊर जेल में रौशन आनंद की हत्या की कोशिश की गई है. खान सर के जो दो अंगरक्षक थे वो जेल में बंद हैं और उन्होंने ही हत्या की कोशिश की है.

13 तारीख की रात हुई हत्या की कोशिश

रौशन आनंद के वकील निरंजन कुमार सिंह ने बीते मंगलवार (16 जून, 2026) की शाम मीडिया में ये बयान दिया है. उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके (रौशन) भाई की हत्या हुई है और शव गांव में पड़ा हुआ है तो वे जेल से निकलने के बाद सीधे गांव जाएंगे, लेकिन वो सीधे पटना हाई कोर्ट आए. उन्होंने आकर बताया कि 13 तारीख की रात में उनकी हत्या की कोशिश की गई है. खान के द्वारा जो दोनों उनके अंगरक्षक हैं, उनके द्वारा…" बता दें कि फायरिंग के मामले में खान सर के दो अंगरक्षक बेऊर जेल में बंद हैं. उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है.

'सारी प्लानिंग से नेपाल में की गई हत्या'

निरंजन कुमार ने मीडिया को आगे बताया कि रौशन आनंद के भाई (प्रिंस यादव) की अग्रिम जमानत हमलोग फाइल करने वाले थे क्योंकि गिरफ्तारी से बचना होता है. उनको (प्रिंस) पता है कि ये लोग (खान सर) रसूख वाले लोग हैं, पुलिस को मैनेज किया है, तो वो बिहार से नेपाल चले जाते हैं. अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है… ये हत्या है... हत्या का कारण जो भी हो… सारी प्लानिंग बनाकर नेपाल में हत्या की गई है."

यह भी पढ़ें- 'यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में सम्राट बैठा है', CM की दो टूक, 'कोई माई का लाल…'

खान सर के खिलाफ हत्या की होगी एफआईआर

निरंजन कुमार ने कहा कि नेपाल में हत्या हुई है, लेकिन सारा षड्यंत्र कदमकुआं के कोचिंग में बैठकर रचा गया है. ये पूरी तरह से हत्या का मामला बनता है. सुनियोजित ढंग से किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि खान सर क्रिमिनल माइंडेड हैं ये प्रतीत होता है. षड्यंत्र के तहत फैसल खान (खान सर) ने जो हत्या कराई है, उसके खिलाफ हमलोग एफआईआर दर्ज कराएंगे. 

यह भी पढ़ें- Khan Sir: 'खान बहुत झूठ बोलता है, सुबह…', दो कोचिंग के विवाद में किसने किया ये बड़ा दावा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Jun 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
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