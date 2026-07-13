INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबंटी यादव की हत्या पर रोहिणी आचार्य का मुख्यमंत्री पर सीधा हमला, 'सम्राट सरकार का इकबाल खत्म'

बंटी यादव की हत्या पर रोहिणी आचार्य का मुख्यमंत्री पर सीधा हमला, 'सम्राट सरकार का इकबाल खत्म'

Bunty Yadav Murder: रोहिणी आचार्य का कहना है कि बिहार में हर दिन दर्जनों घटनाएं घटती हैं और पुलिस का काम सिर्फ घटना के बाद पहुंचना और जांच के नाम पर झूठी लाठी पीटना है. उन्होंने कई सवाल उठाए हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Jul 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

पटना जंक्शन से अपहृत एक युवक की हत्या के मामले में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने सम्राट सरकार (Samrat Government) पर हमला किया है. रोहिणी ने दो टूक में कहा है कि अपराधियों के मन में पुलिस या कानून का खौफ नहीं बचा है. सम्राट सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है. सोमवार (13 जुलाई, 2026) की सुबह रोहिणी आचार्य ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया.

रोहिणी आचार्य का कहना है कि सम्राट सरकार आम नागरिकों के साथ-साथ उन नागरिकों को भी सुरक्षा देने में नाकाम है जो गलत के खिलाफ खड़े होते हैं. इसके लिए उन्होंने बंटी यादव का उदाहरण दिया. 

एक्स पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखा है, "राजधानी पटना के न्यू करबिगहिया इलाके के युवक बंटी यादव की निर्मम हत्या के साथ बेखौफ अपराधियों ने सम्राट सरकार और बिहार की पुलिस को एक दफा फिर से चुनौती दे डाली है, "आ देखें जरा तुम में कितना है दम". ये है हमारा बिहार है. यहां हर दिन, हर घंटे घटती हैं, दर्जनों आपराधिक घटनाएं और पुलिस का काम यहां सिर्फ घटना के बाद पहुंचना और जांच के नाम पर झूठी लाठी पीटना है."

'अपराधियों में पुलिस या कानून का खौफ नहीं'

बंटी यादव की हत्या को लेकर रोहिणी आचार्य ने पुलिस-प्रशासन के साथ-साथ सीएम सम्राट चौधरी पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि पटना का महावीर मंदिर और पटना जंक्शन इलाका हमेशा पुलिस और आम जनता की भारी मौजूदगी से घिरा रहता है. ऐसे अति-व्यस्त सार्वजनिक स्थान से सात-आठ अपराधियों द्वारा एक युवक को जबरन ऑटो में बिठाकर अगवा कर लेना यह दर्शाता है कि अपराधियों के मन में पुलिस या कानून का खौफ नहीं बचा है और सम्राट सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'

पुलिस ने नहीं दिखाई तत्परता: रोहिणी आचार्य

कार्रवाई में देरी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए. रोहिणी आचार्य का कहना है कि परिजनों ने घटना के तुरंत बाद शिकायत की लेकिन पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई. अपहरण की पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद थी. अगर पुलिस समय रहते अनुसंधान करती तो शायद बंटी की जान बचाई जा सकती थी.

उन्होंने कहा, "बंटी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने इलाके में चल रहे अवैध देह व्यापार (सेक्स रैकेट) का पुरजोर विरोध किया था. जब समाज का कोई आम नागरिक किसी अपराध के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसकी सुरक्षा करना राज्य के कानून-व्यवस्था तंत्र की जिम्मेदारी होती है. बंटी की हत्या ने यह साबित कर दिया कि सम्राट सरकार आम नागरिकों के साथ-साथ उन नागरिकों को भी सुरक्षा देने में नाकाम है, जो गलत के खिलाफ खड़े होते हैं."

यह भी पढ़ें- खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर कोर्ट का फैसला आया, राहत या झटका?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बंटी यादव की हत्या पर रोहिणी आचार्य का मुख्यमंत्री पर सीधा हमला, 'सम्राट सरकार का इकबाल खत्म'
बंटी यादव की हत्या पर रोहिणी आचार्य का मुख्यमंत्री पर सीधा हमला, 'सम्राट सरकार का इकबाल खत्म'
बिहार
बिहार में पूर्णिया, भागलपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आपके यहां कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अपडेट
बिहार में पूर्णिया, भागलपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आपके यहां कैसा रहेगा मौसम?
बिहार
खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर कोर्ट का फैसला आया, राहत या झटका?
खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर कोर्ट का फैसला आया, राहत या झटका?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangkok Pub Fire: बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण
बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण
मध्य प्रदेश
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
इंडिया
Explained: कहीं रिमझिम तो कहीं सूखा क्यों? 15 राज्यों में कुल 72% कम बारिश, क्या बिना बरसे गुजर जाएगा मानसून?
कहीं रिमझिम तो कहीं सूखा क्यों? 15 राज्यों में कुल 72% कम बारिश, क्या बिना बरसे गुजरेगा मानसून?
स्पोर्ट्स
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
शिक्षा
AIIMS Delhi में MBBS के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें जनरल से SC/ST तक का स्कोर
AIIMS Delhi में MBBS के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें जनरल से SC/ST तक का स्कोर
टेक्नोलॉजी
स्क्रीन देखते-देखते थक जाती हैं आंखें? फोन में तुरंत बदलें ये सेटिंग्स
स्क्रीन देखते-देखते थक जाती हैं आंखें? फोन में तुरंत बदलें ये सेटिंग्स
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
ABP NEWS
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
ABP NEWS
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
Embed widget